FPV-дроны нашли новое место для засады: почему их становится сложнее заметить

Размещение FPV-дронов на опорах линий электропередачи может стать ещё одним способом скрытого ожидания цели. На необычный вариант применения беспилотников обратила внимание «Военная хроника».

Ранее сообщалось о дронах-ждунах, которые размещают вдоль автомобильных дорог или на крышах зданий. Теперь в поле зрения попал другой способ маскировки — установка беспилотников непосредственно на высоковольтных проводах и конструкциях опор ЛЭП.

Главное преимущество такого размещения — трудность визуального обнаружения. Небольшой аппарат на фоне проводов и металлических элементов опоры может оставаться практически незаметным для наблюдателей с земли, особенно на расстоянии.

Как отмечает «Военная хроника», распространение подобных решений меняет привычное представление об угрозе со стороны FPV-дронов. Опасность могут представлять не только беспилотники, находящиеся в воздухе, но и неподвижные аппараты, которые способны длительное время оставаться незамеченными.

Таким образом, привычные элементы инфраструктуры могут превращаться в места скрытого размещения беспилотников. Это ещё одна иллюстрация того, насколько быстро меняются способы применения дронов в современных боевых действиях.