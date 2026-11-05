Пожар в Рязанском округе закончился гибелью мужчины

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали семь пожаров. Пять раз огнеборцы выезжали на тушение мусора, ещё два возгорания произошли по техногенным причинам.

Самый серьёзный пожар случился 4 ноября в деревне Юрасово Рязанского муниципального округа. Сообщение о возгорании жилого дома и хозяйственной постройки поступило в 12:33.

На месте работали 12 пожарных, привлекались четыре единицы техники. Огонь распространился на площади 88 квадратных метров. Погиб мужчина 1968 года рождения.

Ещё один пожар произошёл в тот же день в Новомичуринске Пронского муниципального округа. В 15:36 спасателям сообщили о возгорании легкового автомобиля.

Пожар ликвидировали четыре человека с помощью двух единиц техники. Площадь возгорания составила 2,6 квадратного метра.