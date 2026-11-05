Изображение от jannoon028 на Freepik
Общество

Электроснабжение в Московском районе Рязани восстановили после аварии

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Утром 5 ноября в Московском районе Рязани произошло масштабное отключение электричества. Причиной стало технологическое нарушение на линии ПАО «Россети Центр и Приволжье», сообщили в АО «РГРЭС».

Аварийные бригады оперативно переключили потребителей на резервные схемы электроснабжения. К 06:35 подачу электричества полностью восстановили, говорится в сообщении.

Материал по теме: После атаки дронов ВСУ некоторые улицы Рязани оказались обесточены

В РГРЭС извинились перед жителями за временные неудобства. По вопросам электроснабжения можно обратиться по телефону 55-01-12.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
После массированного налёта дронов Малков попросил рязанцев ограничить передвижения по городу
Следующая статья
ДТП с участием скорой помощи произошло в Рязани
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Происшествия

В Рязани сработали сирены, что делать при массовом налёте БПЛА

Следуйте нескольким правилам, берегите себя и своих близких!
Новости России

Военный рассказал, что стоит за беспрецедентной атакой ВСУ на НПЗ в Ярославле

Для налета на Ярославский нефтеперерабатывающий завод украинские дроноводы применили...
Происшествия

В Рязани взвыли сирены, объявлена воздушная тревога

Системы оповещени сработали в 3:15.
Происшествия

Поврежден дом и ранен человек в результате атаки БПЛА на Рязанскую область 4 ноября

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал атаку беспилотников на регион за прошедшую ночь. По его словам, в области сбито десять украинских БПЛА.
Происшествия

Воздушная тревога объявлена в Рязанской области

Сообщение об этом пришло рязанцам в 03:14. После этого в Рязани включили сирену.
Темы
Происшествия

Пожар в Рязанском округе закончился гибелью мужчины

Огонь распространился на площади 88 квадратных метров. Погиб мужчина 1968 года рождения.
Происшествия

На рязанца завели уголовное дело за продажу алкоголя в гараже

В соответствии с санкциями статей виновным лицам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет и денежные штрафы до 500 тысяч  рублей.
Происшествия

ДТП с участием скорой помощи произошло в Рязани

В микрорайоне Кальное в Рязани вечером 4 ноября произошло ДТП с участием скорой помощи. Несколько человек, включая курьера, госпитализировали.
Происшествия

Атака БПЛА на Рязань: повреждены промышленные объекты, дома и ЛЭП

Атака БПЛА на Рязань 5 ноября привела к пожарам на промышленных объектах, повреждению домов и ЛЭП. Один человек ранен.
Общество

Депутат ГД рассказала, кто получит повышенную пенсию в январе

Пенсионерам, которым исполнится 80 лет в декабре 2026 года, удвоят фиксированную выплату. До февраля она составит 19 169,38 рубля в месяц.
Новости России

Следствие назвало возможные причины исчезновения семьи Усольцевых

Пропавшие Усольцевы могли подняться к скалам Буратинка или Мальвинка. Следствие изучает сигнал телефонов, показания свидетелей и версии исчезновения семьи.
Общество

В Рязанской области объявили отбой воздушной тревоги

Беспилотная опасность в Рязани и регионе сохраняется.
Происшествия

Что значит сигнал «воздушная тревога», объявленный в Рязани

Ночью в четверг, 5 ноября, в Рязани и области был объявлен сигнал «воздушная тревога». Сообщение об этом пришло рязанцам в 03:14. После этого в Рязани включили сирену.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье