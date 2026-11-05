Электроснабжение в Московском районе Рязани восстановили после аварии

Утром 5 ноября в Московском районе Рязани произошло масштабное отключение электричества. Причиной стало технологическое нарушение на линии ПАО «Россети Центр и Приволжье», сообщили в АО «РГРЭС».
Аварийные бригады оперативно переключили потребителей на резервные схемы электроснабжения. К 06:35 подачу электричества полностью восстановили, говорится в сообщении.
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В РГРЭС извинились перед жителями за временные неудобства. По вопросам электроснабжения можно обратиться по телефону 55-01-12.