На рязанца завели уголовное дело за продажу алкоголя в гараже

В Рязани полицейские изъяли из незаконного оборота около 700 литров немаркированного алкоголя и спиртосодержащей жидкости. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Октябрьскому району города Рязани пресекли противоправную деятельность 59-летнего местного жителя, занимавшегося нелегальной торговлей алкогольными напитками.

Оперативникам стало известно, что неработающий житель Рязани в своем гаражном боксе, расположенном в гаражно-строительном кооперативе на окраине областного центра, незаконно хранит и реализует алкогольную продукцию. По сведениям полицейских, мужчина обзавелся кругом клиентов, которые в условленное время приходили к гаражу и приобретали у него по невысокой цене продукцию сомнительного качества как небольшим оптом, так и в розницу.

Полицейские задержали мужчину и провели в гараже обследование. В результате в помещении была обнаружена водка в бутылках без акцизных марок и емкости со спиртосодержащей жидкостью. Общий объем изъятого составил 380 литров.

Через несколько дней оперативникам стало известно, что рязанец не прекратил противоправную деятельность и снова завез в гараж партию алкоголя. В результате полицейские повторно изъяли у него около 300 литров спиртного, которое в настоящее время находится на исследовании.

Дознавателем ОМВД России по Октябрьскому району города Рязани возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в крупном размере). В соответствии с санкциями статей виновным лицам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет и денежные штрафы до 500 тысяч рублей.