Более 200 БПЛА атаковали Рязанскую область ночью 5 ноября

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что минувшей ночью регион атаковали более 200 беспилотников. По его словам, электроснабжение в Рязани уже восстановили.

Глава региона поблагодарил военнослужащих подразделений ПВО, бойцов мобильных огневых групп и всех, кто участвовал в отражении атаки.

Возгорания на объектах ликвидировали или локализовали. На отдельных участках продолжается тушение пожаров.

Малков выразил благодарность оперативным службам, которые устраняют последствия ночной атаки.