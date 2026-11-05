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Происшествия

Более 200 БПЛА атаковали Рязанскую область ночью 5 ноября

Алексей Рязанцев
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Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что минувшей ночью регион атаковали более 200 беспилотников. По его словам, электроснабжение в Рязани уже восстановили.

Глава региона поблагодарил военнослужащих подразделений ПВО, бойцов мобильных огневых групп и всех, кто участвовал в отражении атаки.

Возгорания на объектах ликвидировали или локализовали. На отдельных участках продолжается тушение пожаров.

Малков выразил благодарность оперативным службам, которые устраняют последствия ночной атаки.

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