Рязанцы благодарят защитников неба, отразивших беспрецедентную атаку дронов ВСУ

Более 200 дронов атаковали ночью 5 ноября Рязанскую область. Сегодняшняя атака стала для нас беспрецедентной, такого количества БПЛА враг ещё ни разу не запускал на территорию региона.

Как отметил губернатор Рязанской области Павел Малков, в отражении массированного налёта принимали участие военнослужащие подразделений ПВО и бойцы мобильных огневых групп. Им он выразил благодарность за несение службы.

Поблагодарили защитников неба и простые рязанцы, которые ночью проснулись от воя сирен и несколько часов слышали громкие звуки работы ПВО. Слова благодарности они оставили в группе «Новости Рязани 7инфо»:

Благодарим вас, защитники наши!!!

Спасибо и низкий поклон

Спасибо дорогие защитники!! Низкий поклон

Спасибо, нашим защитникам!!! Мы в вас верим всегда!

Напомним, в 01:29 5 ноября в Рязанской области объявили угрозу налёта беспилотников ВСУ. Соответствующую информацию распространила среди жителей система РСЧС. В 03:14 был подан сигнал воздушной тревоги. Сработали системы оповещения, рязанцы проснулись от звука сирен. Это означало только одно: Рязанская область вновь оказалась под массированным налётом дронов.

Громкие звуки, характерные для работы ПВО, а также звуки сирены рязанцы слышали несколько часов. Сигнал «отбой воздушной тревоги» РСЧС подала в 05:15. При этом угроза налёта БПЛА сохранялась.

В 05:55 прозвучал отбой беспилотной опасности.

Последствия атаки ВСУ на Рязань 5 ноября: что известно

Официально о последствиях массированного налёта дронов на Рязанскую область сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, есть целый ряд повреждений в Рязани и за пределами города. На территории промышленных объектов произошли возгорания. В школе №58 выбиты стёкла, там пришлось отменить занятия.

В Рязанском округе повреждены частные дома. В Рыбновском округе загорелась нежилая постройка в частном секторе. Один человек получил ранения, медики оказывают ему необходимую помощь. На местах падения обломков работают оперативные службы.

Кроме того, из-за атаки были повреждены линии электропередач. В Рязани наблюдались перебои с электроснабжением.

— Электроснабжение в Рязани восстановлено. Возникшие возгорания ликвидированы или локализованы, ведется тушение. Спасибо всем оперативным службам, которые оперативно устраняют последствия атаки, — написал губернатор в своих аккаунтах в социальных сетях.

Что важно знать после атаки дронов ВСУ 5 ноября на Рязань

Глава региона призвал рязанцев ограничить передвижения по городу 5 ноября. В случае, если вы заметили обломки, не подходите к ним и не трогайте. Они могут содержать взрывчатые вещества.

О находке стоит сообщить в экстренные службы 112.

Категорически запрещено фотографировать, снимать на видео и выкладывать в сеть работу ПВО, траектории полётов дронов и последствия атак. Вы публикуете такие фото и видео — враг получает необходимые для корректировки ударов данные. Кроме того, полученные через Сеть кадры он может использовать для информационных провокаций, изготовления фейков и планирования вбросов.

Съёмка и распространение кадров атак в Рязанской области преследуется по закону. Предусмотрены штрафы до 1 млн рублей. В некоторых случаях подобные действия могут попасть под уголовную статью.