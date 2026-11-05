В Рязанской области сегодня будут уничтожать обломки БПЛА

Более 200 беспилотников атаковали Рязанскую область в ночь на 5 ноября. Подавляющее большинство воздушных целей удалось ликвидировать.
Днём в Рязани специалисты приступят к уничтожению обломков сбитых беспилотников. Об этом предупредила опергруппа Рязанской области. Жителей просят сохранять спокойствие и не пугаться громких звуков.
Власти напомнили правила безопасности при обнаружении фрагментов БПЛА:
- Не приближайтесь к обломкам и не пытайтесь их трогать.
- Не пользуйтесь мобильной связью в непосредственной близости от находки.
- Отойдите на расстояние не менее 100 метров и позвоните по номеру 112.
- Не фотографируйте и не снимайте видео, не публикуйте такие материалы в интернете.
За съёмку и распространение подобных материалов предусмотрена административная ответственность.