Сто студентов из рязанских вузов представили регион на марафоне «Знание.Единство» в Москве

Делегация Рязанской области, состоящая из 100 студентов ведущих региональных университетов, приняла активное участие в просветительском марафоне «Знание.Единство». Масштабное мероприятие открылось в Национальном центре «Россия» в Москве и стало ключевым событием Международной недели «Народы России».

Организаторами марафона выступили Российское общество «Знание» при поддержке Аппарата Совета Безопасности РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Всего в форуме участвуют более 1200 молодых людей со всей страны, которые получают возможность для прямого диалога с государственными деятелями, Героями России, учеными и международными экспертами.

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Рязанскую область на этой престижной площадке представили студенты Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, РязГМУ имени академика И.П. Павлова и РГРТУ имени В.Ф. Уткина.

«Ребята из делегации добавили в свои образы детали национальных костюмов, чтобы соответствовать дресс-коду и подчеркнуть культурное богатство нашей страны. Участие рязанской делегации в марафоне — это часть системной работы Общества «Знание» в Рязанской области, направленной на сохранение исторической памяти и просвещение», — отметила директор филиала просветительской организации в Рязанской области Юлия Рулёва.

Открытие марафона ознаменовалось открытым диалогом «Уроки истории в действии: единство, проверенное временем». В дискуссии приняли участие заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ Алексей Шевцов, генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль, ректор РГГУ Андрей Логинов и научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Главной темой обсуждения стал неоценимый вклад всех народов Советского Союза в Победу в Великой Отечественной войне и современные методы сохранения этой памяти.

«Наша задача — сохранить истинную память о подвиге народов Советского Союза. Для этого мы используем разные форматы: книги, подкасты, документальные фильмы. Важно делать их доступными для молодого поколения», — подчеркнул Алексей Шевцов.

Максим Древаль, в свою очередь, акцентировал внимание на преемственности поколений: «Каждое следующее поколение должно быть лучше предыдущего. Это значит, что молодые люди должны быть ещё более сплочёнными, двигаться дальше и сохранять нашу страну. Память о Великой Победе — мощный фундамент для укрепления единства народов».

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В рамках мероприятия состоялась презентация двух значимых проектов. Первый — цикл из 11 видеоподкастов «Республики — фронту», рассказывающий о вкладе союзных республик в общую Победу. Особенность проекта в том, что каждый выпуск выходит как на русском, так и на национальном языке соответствующей республики.

Второй проект — книга «Мы — Россия. Истоки и горизонты единства народов России», созданная Обществом «Знание» совместно с издательством АСТ. Издание посвящено историческим, культурным и ценностным основаниям единства многонациональной страны.

Выступая на панели, ректор РГГУ Андрей Логинов напомнил, что основой достоверного исторического знания остаются архивные документы и подтверждённые факты, а за масштабными цифрами всегда важно видеть судьбы конкретных людей. Научный директор РВИО Михаил Мягков дополнил дискуссию яркими примерами межнационального единства в различные периоды отечественной истории.

Международная неделя «Народы России» проводится ежегодно в соответствии с Указом Президента РФ № 382 от 1 июня 2026 года, которым 2026 год был объявлен Годом единства народов России. Координатором масштабных мероприятий выступает Аппарат Совета Безопасности РФ, а оператором — Фонд Росконгресс.