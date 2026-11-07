Общество

Сто студентов из рязанских вузов представили регион на марафоне «Знание.Единство» в Москве

Автор Анастасия Мериакри

Делегация Рязанской области, состоящая из 100 студентов ведущих региональных университетов, приняла активное участие в просветительском марафоне «Знание.Единство». Масштабное мероприятие открылось в Национальном центре «Россия» в Москве и стало ключевым событием Международной недели «Народы России».

Организаторами марафона выступили Российское общество «Знание» при поддержке Аппарата Совета Безопасности РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Всего в форуме участвуют более 1200 молодых людей со всей страны, которые получают возможность для прямого диалога с государственными деятелями, Героями России, учеными и международными экспертами.

- реклама -

Рязанскую область на этой престижной площадке представили студенты Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, РязГМУ имени академика И.П. Павлова и РГРТУ имени В.Ф. Уткина.

«Ребята из делегации добавили в свои образы детали национальных костюмов, чтобы соответствовать дресс-коду и подчеркнуть культурное богатство нашей страны. Участие рязанской делегации в марафоне — это часть системной работы Общества «Знание» в Рязанской области, направленной на сохранение исторической памяти и просвещение», — отметила директор филиала просветительской организации в Рязанской области Юлия Рулёва.

Открытие марафона ознаменовалось открытым диалогом «Уроки истории в действии: единство, проверенное временем». В дискуссии приняли участие заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ Алексей Шевцов, генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль, ректор РГГУ Андрей Логинов и научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Главной темой обсуждения стал неоценимый вклад всех народов Советского Союза в Победу в Великой Отечественной войне и современные методы сохранения этой памяти.

«Наша задача — сохранить истинную память о подвиге народов Советского Союза. Для этого мы используем разные форматы: книги, подкасты, документальные фильмы. Важно делать их доступными для молодого поколения», — подчеркнул Алексей Шевцов.

Максим Древаль, в свою очередь, акцентировал внимание на преемственности поколений: «Каждое следующее поколение должно быть лучше предыдущего. Это значит, что молодые люди должны быть ещё более сплочёнными, двигаться дальше и сохранять нашу страну. Память о Великой Победе — мощный фундамент для укрепления единства народов».

- новости партнёров -

В рамках мероприятия состоялась презентация двух значимых проектов. Первый — цикл из 11 видеоподкастов «Республики — фронту», рассказывающий о вкладе союзных республик в общую Победу. Особенность проекта в том, что каждый выпуск выходит как на русском, так и на национальном языке соответствующей республики.

Второй проект — книга «Мы — Россия. Истоки и горизонты единства народов России», созданная Обществом «Знание» совместно с издательством АСТ. Издание посвящено историческим, культурным и ценностным основаниям единства многонациональной страны.

Выступая на панели, ректор РГГУ Андрей Логинов напомнил, что основой достоверного исторического знания остаются архивные документы и подтверждённые факты, а за масштабными цифрами всегда важно видеть судьбы конкретных людей. Научный директор РВИО Михаил Мягков дополнил дискуссию яркими примерами межнационального единства в различные периоды отечественной истории.

Международная неделя «Народы России» проводится ежегодно в соответствии с Указом Президента РФ № 382 от 1 июня 2026 года, которым 2026 год был объявлен Годом единства народов России. Координатором масштабных мероприятий выступает Аппарат Совета Безопасности РФ, а оператором — Фонд Росконгресс.

Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Китаист рассказал, как встреча Си Цзиньпина с Трампом отразится на России

Эксперт обратил внимание, что в первую очередь Пекин и Вашингтон заинтересованы в продлении действующего торгового перемирия и в согласовании условий этой сделки.
Происшествия

Рязань пережила массированную атаку дронов ВСУ 5 ноября: последствия, реакция властей, официальные заявления

Почему ночью включили сирены, сколько длилась атака, есть ли пострадавшие и повреждение.
Новости России

Очевидец восстановил картину гибели Соседова в Якутии

Организатор конкурса «Жемчужина России» в Якутии Виктор Беззубов рассказал...
Интересное

Ванга описывала события 12 апреля 2026: 33 года пророчество хранилось в забытой школьной тетради

В субботу Земля замрёт, а в воскресенье войдём в новую реальность. Что ждёт Россию и мир, согласно забытому завету провидицы.
Общество

Пять длинных выходных и 11-дневные новогодние каникулы ждут россиян в 2027 году

Россиян, в том числе и жителей Рязани, ждут 11 выходных дней на Новый год и пять длинных уикендов в 2027-м. Минтруд опубликовал проект календаря с переносами: отдыхать будем в феврале, марте, дважды в мае, июне и ноябре. Антон Котяков рассказал, как правительство объединило праздники, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха.
Общество

В Рязани восстановят крыльцо детского центра «Феникс», разрушенное в ДТП

В городской администрации пояснили, что решение о демонтаже крыльца было принято после технического обследования здания. Специалисты обнаружили, что конструкция находится в аварийном состоянии и может обрушиться.
Общество

В Рязани ищут пропавшую 31 октября учительницу Ирину Панькину

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» объявил о начале поисков жительницы Рязани Ирины Панькиной. Женщина пропала 31 октября.
Новости России

Очевидцы рассказали, как пережили масштабную атаку БПЛА на Саратов

Жители Саратова и Энгельса рассказали в социальных сетях, как...
Спорт

Александра Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при ISU в Китае

Отдельно эксперты выделили мастерство спортсменки во вращательных элементах: судьи присвоили четвертый, максимальный уровень сложности как вращениям, так и дорожке шагов в произвольной программе.
Новости России

Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о причине ее смерти

Причина смерти народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной связана с...
Происшествия

Прокуратура подала иск в Краснодар ради 700 тысяч для обманутой рязанки

На личный прием к прокурору обратилась женщина, которая в результате действий злоумышленников потеряла более 700 тысяч рублей.
Новости кино и ТВ

Близкий друг актера Скицана опроверг ложь о его смерти

Смерть актера Ивана Скицана не связана с проблемами с...
Транспорт и дороги

Северный обход в Рязани отремонтируют в 2027 году

В Рязани в следующем году стартует масштабный ремонт важной транспортной артерии — Северного обхода. Работы будут проведены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Все события Рязани и областиНовости РоссииПроисшествияОбществоКультура и событияИнтересноеСпорт
Предыдущая статья
Очевидцы рассказали, как пережили масштабную атаку БПЛА на Саратов
Очевидцы рассказали, как пережили масштабную атаку БПЛА на Саратов
Следующая статья
В Рязани ищут пропавшую 31 октября учительницу Ирину Панькину
В Рязани ищут пропавшую 31 октября учительницу Ирину Панькину