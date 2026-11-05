Россия станет «маяком во тьме» для всего мира. А «суд Божий» уже начался. Об этом в своих пророчествах свидетельствовали афонские старцы, жившие в прошлом веке. Что ещё они предрекли нашей стране и устоит ли она во время конца света?

Россия станет маяком во тьме

Цитируемым стало пророчество иеросхимонаха Аристоклия Московского (Афонского). Он умер в 1918 году. Старец утверждал, что человечество живёт в эпоху предшествия антихриста. Во время неё «начнётся суд Божий».

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В своём видении грядущего для России он предрекал стране тяжёлые испытания. По его словам, страна спасётся благодаря высокой духовности и верности традициям.

«Россия ещё будет спасена. Надо будет умолять Господа о прощении. Каяться в грехах и бояться творить и малейший грех», — говорится в одном из пророчеств монаха.

Аристоклий был уверен: Россия устоит под ударами конца света. И избежит потрясений, которые погубят целые народы. Он предрёк время, когда «все бросят Россию». Все государства отвернутся от страны, оставив её в одиночестве.

Однако эта изоляция, которую многие воспринимают как угрозу, на самом деле станет спасением, чтобы русские люди уповали на помощь Господню.

«Крест Христов засияет над всем миром, потому что возвеличится Россия и будет как маяк во тьме для всех», — предрёк старец.

Пророчества Нила Мироточивого и Паисия Святогорца

Ещё одно важное пророчество о России, связанное с Афоном, содержится в «Посмертных вещаниях преподобного Нила Мироточивого Афонского». Они изданы ещё в 1912 году. Старец писал о «последних временах и всемирном воцарении антихриста».

В его пророчествах есть слова о том, что в XXI веке Европу ждёт век «мерзости». Он предрёк: европейцы, «подобно псам», будут блудить друг с другом на улицах европейских городов. Покупать детей для растления и поклоняться дьяволу. Однако добро, по мнению Нила Мироточивого, всё равно победит.

«Когда люди своими грехами доведут мир до такого состояния, что Святой Дух перестанет защищать их, — тогда беззаконие переполнит чашу, и наступит расплата», — предрёк монах.

Об этом же говорил преподобный Паисий Святогорец. Его причислили к лику святых в 2015 году. Свои пророчества он сделал задолго до распада СССР.

По его версии, Россия выстоит под давлением «анаконды» противников и станет главной опорой православного мира. При этом он называл и конкретный срок. К 2030 году Россия должна утвердиться в этой роли.

В пророчествах старца также говорится о полном освобождении и воссоздании всего черноморского побережья до Измаила.