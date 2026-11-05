Суд поставил точку в деле о гибели актёра Бенграфа и его жены

Квартира заперта изнутри. Внутри двое: молодая супружеская пара. Оба зарезаны. Следов третьих лиц нет. Следствие решило: молодожёны убили друг друга. Оба посмертно стали обвиняемыми в убийстве. На днях Мытищинский городской суд поставил точку в этом запутанном деле, сообщает «Комсомольская правда».

Начало знакомства: скандал в гримёрке

23-летняя Евгения Эктова работала гримёром в театре «ФЭСТ». Там же служил её муж, 28-летний актёр Владислав Бенграф. На фотографиях в соцсетях оба улыбаются. Но знакомство началось со ссоры.

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Тогда Владислав работал в Новом драматическом театре, где Евгения иногда подрабатывала. Мама девушки Ольга рассказала KP.RU, что дочь нанесла ему грим перед спектаклем, но под софитами макияж испортился. «Такое бывает», — пояснила она. Однако Владислав влетел в гримёрку и начал кричать, что работа сделана плохо. Евгения переживала и говорила, что не хочет с ним пересекаться.

Работа всё же сводила их. После очередного корпоратива закрутился роман. Владислав оказался галантным: дарил цветы и подарки, устраивал сюрпризы. Евгения отвечала тем же. 13 октября 2025 года пара поженилась.

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Страшная ночь

19 апреля 2026 года молодожёнов нашли мёртвыми. Соседка, дружившая с Евгенией, услышала из их квартиры жуткие крики. Она вызвала полицию и позвонила маме подруги.

Ту ночь Ольга запомнила навсегда. «Когда я приехала, криков уже не было, — вспоминает она. — Полиция вскрывала дверь. Я не понимала, что происходит. Я надеялась, что моя дочь жива».

Мать в квартиру не пустили: картина была слишком тяжёлой. Повсюду кровь и разбросанные вещи. Уютное семейное гнёздышко выглядело как сцена из фильма ужасов. На полу лежали два изрезанных тела, ни Евгения, ни Владислав уже не дышали. По словам матери, у девушки было 29 ножевых ранений по всему телу. У мужчины раны были в основном в области шеи.

Выяснилось, что пара стояла на пороге развода. Евгению не устраивало, что муж не стремится больше зарабатывать, постоянно ревнует и контролирует её. Незадолго до трагедии супруги разъехались. Но, судя по записям с камер, в тот вечер Владислав вернулся домой. Что происходило дальше, неизвестно.

Версия экспертов и два уголовных дела

Логично предположить, что кто-то напал первым, а второй защищался и превысил пределы самообороны. Однако экспертиза установила иное. По её выводам, супруги целенаправленно наносили удары друг другу, а не защищались. Они убивали друг друга одновременно.

Так появились сразу два дела по статье «Убийство». В одном Евгения числилась потерпевшей, в другом — обвиняемой в причинении смерти. С Владиславом то же самое, только наоборот.

Дела рассматривали разные судьи. Родственники погибших и свидетели ходили из одного зала в другой. Обе стороны надеялись доказать, что их ребёнок не убивал, а лишь защищался. В итоге оба дела закрыли в связи со смертью подозреваемых.

Ольга сказала KP.RU, что решением суда недовольна. Она уверена: дочь схватилась за нож последней, надеясь защититься и выжить.