«Амперия» представила проект автономной майнинговой площадки на 180 МВт в Новом Уренгое

С 8 по 10 сентября выставочный центр «Патриот ЭКСПО» превратился в эпицентр технологического прорыва России. Это было незабываемо и впечатляюще! Среди сотен участников III Международного технологического конгресса особое внимание привлекла компания «Амперия» — команда, которая буквально заряжает будущее нашей страны. Журналистов АРС-ПРЕСС в выставочном павильоне встретили очень тепло и поблагодарили за интерес, проявленный к деятельности «Амперии». А нам было интересно всё, потому как центральное место выставочного комплекса, над которым — яркий аншлаг с портретом Президента страны, получили представители именно этой компании. К слову, это добрый знак. И в этом мы смогли убедиться сами.

ДАТА-ЦЕНТР И СУРОВЫЙ СЕВЕР.

Редко кто с такой любовью делу и профессионально может рассказать доступным языком о деловой репутации, изысканиях и достижениях компании, о гигантской майнинговой площадке, чтобы всё стало понятно человеку, далёкому и от Севера, и от майнинга. Плюсом тут к деловому повествованию — ещё и сравнительные картинки красоты сурового заполярного края, личные наблюдения. Очевидно, что неутомимый делегат Александр Воротников, представлявший предприятие на выставке технологий, знает всю подноготную «Амперии».

В солнечной Москве он смог погрузить нас в атмосферу бескрайней тундры, где зима длится почти год, а столбик термометра опускается до -60 °C. Это суровое промышленное место сегодня становится новой точкой на карте высокотехнологичного мира. Именно здесь, буквально в десятке минут от Нового Уренгоя, компания «Амперия» под руководством Алексея Валерьевича Каврука возводит не просто дата-центр, а настоящую крепость для цифровых активов.

ГЕНИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!

«Амперия» дала старт проекту, аналогов которому по надёжности и инженерной мысли в арктической зоне ещё не было. Речь идёт о строительстве майнинговой площадки общей мощностью 180 МВт с потенциалом расширения до 360 МВт. Это уровень энергопотребления целого города, который будет полностью обеспечен за счёт собственной генерации. И это не фантастика, а реальность, опять-таки журналисты убедились в масштабности проекта по представленным на выставке материалам!

В основе концепции — максимальная автономность и эффективность. Вместо того чтобы зависеть от внешних сетей, инженеры «Амперии» используют природный газ, которого на Ямале в избытке. Специальные газопоршневые установки преобразуют его в электричество прямо на месте. Это гениальное в своей простоте решение делает проект невероятно рентабельным и экологичным (за счёт утилизации попутного газа).

ИНЖЕНЕРНАЯ АРХИТЕКТУРА.

Уникальность строительного проекта — в его вертикальной архитектуре, где на первом этаже располагаются ангары с мощными газогенераторными установками, превращающими дешёвый северный газ (всего 6,55 р/м³) в чистую энергию. Второй этаж заполнен электронным оборудованием — ASIC-майнерами. Тепло, выделяемое генераторами, частично используется для поддержания оптимального микроклимата, создавая синергию двух систем.

ПРОВЕРЕНО АРКТИКОЙ.

Для майнера критическим моментом является простой оборудования, тем более в жёстких климатических условиях. Умные головы «Амперии» исключили такие риски, у компании есть работающая площадка на 12,5 МВт, которая успешно перенесла все сезоны: от летней жары до экстремальных зимних морозов.

Как такое возможно? Этот вопрос сразу задали Александру Воротникову журналисты. Оказывается, вполне себе возможно. За счёт беспрецедентных мер защиты и собственных разработок.

И Александр перечислил авторские разработки: интеллектуальный климат-контроль, когда автоматические системы поддерживают идеальную температуру внутри контейнеров как для нежной электроники ASIC, так и для самих ГПУ; арктическая закалка: радиаторы охлаждения спроектированы так, чтобы эффективно работать в диапазоне температур от -60 °C до +4 °C; автоматическая система пожаротушения, исключающая человеческий фактор, защищающая многомиллионные инвестиции заказчиков.

Результат — аптайм до 98 процентов — за счёт параллельной работы нескольких газопоршневых установок. Если одна уйдёт на техобслуживание, остальные подхватят нагрузку без единого сбоя.

ЭКОСИСТЕМА «ПОД КЛЮЧ».

«Амперия» предлагает не просто аренду места, а готовую экосистему под ключ. Компания берёт на себя строительство и обслуживание инфраструктуры, круглогодичное обеспечение (24/7) техническим персоналом, предоставляет склад ключевых запчастей для минимизации времени ремонта.

Заказчику остаётся главное — привезти своё оборудование, разместить его в ангаре и начать добычу. Нужны генераторы? Их тоже можно приобрести на месте у «Амперии», уже в готовой специальной комплектации для севера.

НИКАКИХ РИСКОВ. ТОЛЬКО БИЗНЕС!

Юридически майнинговая площадка абсолютно чиста: получены все технические условия на газ, заключены договоры на поставку и транспортировку, оформлено право собственности на землю. Никаких рисков, только бизнес.

ЦИФРОВОЙ КАПИТАЛ БУДУЩЕГО.

Услышать о компании в теории, увидеть впечатляющие картинки — это хорошо. Но во всех преимуществах «Амперии» можно убедиться в реальной обстановке. Без шуток.

Алексей Каврук и его команда приглашают всех желающих — инвесторов, партнёров, журналистов и экспертов — на личную экскурсию в Новый Уренгой: «Приезжайте, будем рады! Встретим вас в аэропорту, дорога займёт всего 10 минут. Вы своими глазами увидите этот масштаб, потрогаете работающие машины и убедитесь, что мы построили самый надёжный и выгодный плацдарм для майнинга в России».

Ну, что же, уважаемые друзья?! У всех вас, верящих и неверящих в майнинг, есть уникальный шанс заглянуть за кулисы большой индустрии и убедиться, как энергия русского Севера превращается в цифровой капитал будущего.