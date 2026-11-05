В Рязанской области в пятницу, 6 ноября, прогнозируют дождь, мокрый снег и снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Прогноз опубликовало региональное управление МЧС.
По данным синоптиков, в течение дня сохранится облачная погода. Ветер северо-западный, 6–11 м/с.
Температура воздуха ночью составит от -3 до +2 градусов, днём столбики термометров покажут от -1 до +4 градусов.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
При этом в большинстве районов Рязанской области сохраняется вероятность происшествий муниципального уровня. Из-за непогоды возможны обрывы линий электропередачи и связи, перебои в работе коммунальных систем и транспорта.
Кроме того, не исключены увеличение числа ДТП, падение деревьев, повреждение кровли зданий, обрушение слабо закреплённых конструкций и рекламных щитов.