«Архангел спецназа» после налёта на Рязань сообщил о возобновлении тактики ВСУ

В ночь на 5 ноября Рязанская область подверглась массированной атаке беспилотников.

Авторы канала «Архангел спецназа» обратили внимание на активизацию ударов по российским тыловым регионам. В течение предыдущих суток беспилотники направлялись в сторону Омска, дроны сбивали над Татарстаном, Пермским краем, Тюменской и Свердловской областями. В итоге один из оставшихся беспилотников уничтожили непосредственно над Омской областью.

«Украинские формирования в преддверии зимнего периода возобновляют тактику давления на топливный сектор, что уже видно по атакам на пять нефтеперерабатывающих заводов», — пишет автор поста.

Официально о последствиях массированного налёта дронов на Рязанскую область сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, насчитывается целый ряд повреждений. На территории промышленных объектов в Рязани произошли возгорания. В школе №58 выбиты стёкла, там пришлось отменить занятия.

В Рязанском округе повреждены частные дома. В Рыбновском округе загорелась нежилая постройка в частном секторе.

Один человек получил ранения, медики оказывают ему необходимую помощь. На местах работают оперативные службы.