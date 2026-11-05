В Рязани начал работать новый офис МФЦ

С 3 ноября в Рязани начал работу центр «Мои Документы» по адресу: Московское шоссе, д. 21. Офис МФЦ располагается в ТЦ «Премьер» на первом этаже. Об этом сообщается на сайте МФЦ Рязанской области.

Работать подразделение МФЦ будет ежедневно с 10:00 до 21:00.

В новом центре «Мои Документы» заявителей ждут четыре окна приема и выдачи документов, а также сектор пользовательского сопровождения, в котором можно получить услуги на портале Госуслуг самостоятельно.

Рязанцы могут получить в новом офисе МФЦ свыше 450 государственных, муниципальных и иных услуг. Полный перечень размещен на сайте моидокументы62.рф в разделе «Услуги».

И еще однаважная информация. В центре «Мои Документы» города Рязани на улице Каширина, 1 возобновлен прием заявлений на получение заграничных паспортов, содержащих электронный носитель информации с десятилетним сроком действия (загранпаспорт нового поколения).

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 800 11 000 11 (бесплатный), +7 (4912) 55-50-55 и при личной консультации в МФЦ.