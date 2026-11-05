Фото: t.me/prokrzn
Новости Касимова

Подрядчик задержал ремонт крыши, а расплачиваться пришлось жительнице Касимова

Алексей Самохин
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Подрядчик сорвал сроки капитального ремонта кровли многоквартирного дома. Из-за этого дождевая вода попала в одну из квартир и повредила внутреннюю отделку. После вмешательства прокуратуры последствия затопления устранили.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области, Касимовская межрайонная прокуратура проверила соблюдение законодательства при капитальном ремонте общего имущества многоквартирного дома.

Проверка показала, что организация, отвечавшая за ремонт кровельного покрытия, не выполнила обязательства в установленный срок. Во время дождя вода проникла в квартиру одной из собственниц и повредила отделку помещений.

Прокурор внес руководителю подрядной организации представление с требованием устранить нарушения и восстановить права жительницы.

После рассмотрения документа подрядчик выполнил необходимые ремонтные работы в квартире. Последствия затопления ликвидировали.

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