Подрядчик задержал ремонт крыши, а расплачиваться пришлось жительнице Касимова

Подрядчик сорвал сроки капитального ремонта кровли многоквартирного дома. Из-за этого дождевая вода попала в одну из квартир и повредила внутреннюю отделку. После вмешательства прокуратуры последствия затопления устранили.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области, Касимовская межрайонная прокуратура проверила соблюдение законодательства при капитальном ремонте общего имущества многоквартирного дома.
Проверка показала, что организация, отвечавшая за ремонт кровельного покрытия, не выполнила обязательства в установленный срок. Во время дождя вода проникла в квартиру одной из собственниц и повредила отделку помещений.
Прокурор внес руководителю подрядной организации представление с требованием устранить нарушения и восстановить права жительницы.
После рассмотрения документа подрядчик выполнил необходимые ремонтные работы в квартире. Последствия затопления ликвидировали.