В Рязани 5 ноября приостановили подачу отопления в несколько домов на улицах Зубковой, Тимуровцев и Новоселов. Ограничение ввели в 09:00 из-за ремонтных работ на тепловых сетях возле дома № 9, корпус 3, на улице Тимуровцев.

Как сообщили в МУП «РМПТС», под отключение попали следующие адреса:

Улица Зубковой: дома № 1, 2, 2 корпус 2, 3, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 4, 4 корпус 1, 6а, 6б.

Улица Тимуровцев: дома № 8, 9, 9 корпус 1, 9 корпус 2, 9 корпус 3, 10, 10а, 11, 11 корпус 1, 12 корпус 1.

Улица Новоселов: дома № 4 и 4 корпус 1.

Без отопления временно остались школа № 31 и детские сады № 118 и 121.

В теплоснабжающей организации предупредили, что перечень адресов может измениться. Оперативную информацию об отключениях передают управляющим компаниям, чтобы те оповещали жителей через домовые чаты.

Уточнить подробности можно по телефону МУП «РМПТС»: 55-05-86.