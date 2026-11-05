Фото: ТНТ
Новости кино и ТВ

На ТНТ стартует шестой сезон хитовой комедии «Полярный»

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

16 ноября в 20:00 на телеканале ТНТ состоится премьера шестого сезона комедийного сериала «Полярный» (16+) производства 1-2-3 Production. В новых сериях Витя Мясник в исполнении Михаила Пореченкова покинет полюбившийся город и передаст управление делами своему сыну Максу (Олег Гаас). Теперь молодому герою предстоит доказать, что он способен заменить отца, справиться с неожиданными проблемами и защитить Полярный, который окажется на пороге больших перемен.

В Полярном всё готово к зимней ярмарке, туристический комплекс «Царь горы» процветает, а жители строят планы на будущее. Но у Вити Громова появляются другие приоритеты. Его младшего сына Федю принимают в престижную музыкальную школу в Краснодарском крае, и ради семьи Витя решает сменить северные морозы на южное солнце. Вместе с беременной Полиной (Катерина Шпица) он собирает чемоданы, а перед отъездом вручает старшему сыну Максу ключи от машины и фактически оставляет на него весь город.

Правда, спокойно освоиться в новой роли у Макса не получится. Сразу после отъезда отца в Полярный приезжает Герман (Илья Любимов) — бывший одногруппник Раисы (Мария Кравченко). Он объявляет, что неподалёку обнаружено крупное нефтяное месторождение. Жители уже предвкушают богатство и новые возможности, но Макс относится к неожиданной новости с подозрением. Ему предстоит выяснить, что на самом деле происходит, и при этом не подвести отца.

Михаил Пореченков, исполнитель роли Вити Мясника: «Витя привык, что в Полярном всё держится на нём. Он здесь и хозяин, и защитник, и человек, к которому все идут со своими проблемами. А теперь приходится сделать, наверное, самое сложное — довериться сыну и отпустить ситуацию. Мне нравится, что за всей комедией здесь очень понятная семейная история. Дети взрослеют, начинают принимать собственные решения, иногда ошибаются, а родителям нужно научиться давать им эту возможность. Конечно, просто так Витя свой Полярный не забудет. Что из всего этого получится — увидите в новом сезоне». 

Перемены ждут и остальных героев. Макс и Раиса теперь не только вместе работают на благо города, но и строят романтические отношения. Правда, соответствовать статусу своей возлюбленной Максу оказывается не так просто. Люба (Светлана Листова) и Слава (Денис Пьянов) решаются на фиктивный развод ради субсидии на развитие бизнеса. Зюзин (Сергей Козик) ради любви к Марине (Инга Оболдина) неожиданно вступает на скользкую дорожку коррупции. А Коля (Филипп Дьячков) и Толя (Жаргал Бадмацыренов), лишившись привычного покровительства Вити и Болта, находят себе нового начальника — местного бизнесмена Олега (Алексей Розин), которому теперь вынуждены отрабатывать крупный долг.

Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ:«“Полярный” всегда был для нас историей не только про север, но и про чужих, казалось бы, людей, которые постепенно становятся семьёй. В шестом сезоне мы решили изменить привычную расстановку сил: Витя Мясник передаёт ответственность Максу, и тому приходится очень быстро взрослеть. Это даёт возможность по-новому раскрыть знакомых персонажей, добавить новых героев, неожиданные конфликты и ещё больше комедийных ситуаций. При этом мы сохранили всё, за что зрители любят “Полярный”: его юмор, атмосферу, ярких персонажей и, конечно, северные пейзажи». 

Шестой сезон вновь снимали в Кировске Мурманской области, где разворачивается значительная часть событий сериала. Зрителей ждут заснеженные горы, предновогодняя атмосфера, новые комедийные приключения и зрелищные трюки. В числе самых необычных эпизодов — погоня с баней на колёсах, сцены в ледяной воде и эффектное падение через витрину ломбарда. После завершения северного съёмочного блока работа над сериалом продолжилась в Москве.

Авет Оганесян, режиссер-постановщик: «Самое главное в Полярном — это люди, которые там живут. Они мне уже как родные. В новом сезоне давно полюбившиеся герои наконец-то встретят свою любовь и ради нее решатся на рискованные и  неожиданные поступки. Мне было интересно раскрыть их с другой стороны, показать такими, какими зритель их еще не видел. Но, как бы не менялись герои, главное в «Полярном» остается прежним: любовь, юмор и сплоченность даже в самые непростые времена. Может показаться, что мы ходим по кругу, но это не так. Это то, за что зрители любят наш сериал и за что любим его мы сами, его создатели. Так что включайте ТНТ! Смейтесь, грустите — и хорошего вам просмотра».

Олег Гаас, актёр: «Макс безумно рад, что отец оставил на него целый город. Он чувствует себя главным, очень старается, хочет, чтобы у всех всё было хорошо, но методы у него порой довольно странные, поэтому далеко не всё получается. Самое главное, что Макс — единственный, кто понимает: с городом происходит что-то неладное. Он буквально кричит: “Волки! Волки!”, а ему никто не верит. Чем всё закончится, раскрывать не буду. В новом сезоне появятся интересные герои, будет много экшена и драк. Мне самому очень близка атмосфера сериала, потому что я с севера и хорошо знаю здешний климат и людей. Из съёмок особенно запомнилась поездка на оленях вместе с Машей Кравченко. Олень чуть нас не перевернул, а во время съёмок у него даже отлетел рог! Мне всё понравилось, хотя за партнёршу я переживал».

Режиссёром шестого сезона выступил Авет Оганесян. В сериале также снялись Ян Цапник, Иван Охлобыстин, Елена Воробей, Борис Каморзин, Софья Зайка, Карина Зверева и другие.

Фото: ТНТ

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Рязанские школьники стали победителями проекта Движения Первых «Большая перемена»
Следующая статья
Громкие взрывные звуки могут раздаться в Рязани 5 ноября
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Происшествия

В Рязани сработали сирены, что делать при массовом налёте БПЛА

Следуйте нескольким правилам, берегите себя и своих близких!
Новости России

Военный рассказал, что стоит за беспрецедентной атакой ВСУ на НПЗ в Ярославле

Для налета на Ярославский нефтеперерабатывающий завод украинские дроноводы применили...
Происшествия

В Рязани взвыли сирены, объявлена воздушная тревога

Системы оповещени сработали в 3:15.
Происшествия

Поврежден дом и ранен человек в результате атаки БПЛА на Рязанскую область 4 ноября

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал атаку беспилотников на регион за прошедшую ночь. По его словам, в области сбито десять украинских БПЛА.
Происшествия

Рязань пережила массированную атаку дронов ВСУ 5 ноября: последствия, реакция властей, официальные заявления

Почему ночью включили сирены, сколько длилась атака, есть ли пострадавшие и повреждение.
Темы
Новости Касимова

Подрядчик задержал ремонт крыши, а расплачиваться пришлось жительнице Касимова

В Касимове подрядчик сорвал сроки ремонта кровли многоквартирного дома. После вмешательства прокуратуры повреждения в квартире устранили.
Общество

В Рязани в десятках домов временно отключили отопление 

В Рязани 5 ноября приостановили подачу отопления на улицах Зубковой, Тимуровцев и Новоселов. Под отключение попали дома, школа и два детсада.
Общество

Стало известно, откуда могли прилететь 200 дронов, атаковавших Рязанскую область

Более 200 БПЛА атаковали Рязанскую область 5 ноября. Военный эксперт Юрий Кнутов назвал возможное направление запуска беспилотников.
Общество

Юрист Фетисова предупредила рязанцев об опасности публикации видео атак БПЛА

Фетисова призвала жителей задумываться о последствиях перед публикацией подобных материалов. 
Происшествия

В Рязани в ДТП со скорой и курьером пострадали 4 человека

Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку.
Происшествия

В Рязанской области сегодня будут уничтожать обломки БПЛА

После ночной атаки более 200 беспилотников в Рязанской области специалисты уничтожат обломки. Жителям напомнили правила безопасности.
Общество

Энергетики рассказали, почему свет в Рязани включился не везде

В связи с ночными атаками БПЛА произошло повреждение оборудования, что привело к отключению электроэнергии в сетях ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Происшествия

Пожар в Рязанском округе закончился гибелью мужчины

Огонь распространился на площади 88 квадратных метров. Погиб мужчина 1968 года рождения.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье