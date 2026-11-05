На ТНТ стартует шестой сезон хитовой комедии «Полярный»

16 ноября в 20:00 на телеканале ТНТ состоится премьера шестого сезона комедийного сериала «Полярный» (16+) производства 1-2-3 Production. В новых сериях Витя Мясник в исполнении Михаила Пореченкова покинет полюбившийся город и передаст управление делами своему сыну Максу (Олег Гаас). Теперь молодому герою предстоит доказать, что он способен заменить отца, справиться с неожиданными проблемами и защитить Полярный, который окажется на пороге больших перемен.

В Полярном всё готово к зимней ярмарке, туристический комплекс «Царь горы» процветает, а жители строят планы на будущее. Но у Вити Громова появляются другие приоритеты. Его младшего сына Федю принимают в престижную музыкальную школу в Краснодарском крае, и ради семьи Витя решает сменить северные морозы на южное солнце. Вместе с беременной Полиной (Катерина Шпица) он собирает чемоданы, а перед отъездом вручает старшему сыну Максу ключи от машины и фактически оставляет на него весь город.

Правда, спокойно освоиться в новой роли у Макса не получится. Сразу после отъезда отца в Полярный приезжает Герман (Илья Любимов) — бывший одногруппник Раисы (Мария Кравченко). Он объявляет, что неподалёку обнаружено крупное нефтяное месторождение. Жители уже предвкушают богатство и новые возможности, но Макс относится к неожиданной новости с подозрением. Ему предстоит выяснить, что на самом деле происходит, и при этом не подвести отца.

Михаил Пореченков, исполнитель роли Вити Мясника: «Витя привык, что в Полярном всё держится на нём. Он здесь и хозяин, и защитник, и человек, к которому все идут со своими проблемами. А теперь приходится сделать, наверное, самое сложное — довериться сыну и отпустить ситуацию. Мне нравится, что за всей комедией здесь очень понятная семейная история. Дети взрослеют, начинают принимать собственные решения, иногда ошибаются, а родителям нужно научиться давать им эту возможность. Конечно, просто так Витя свой Полярный не забудет. Что из всего этого получится — увидите в новом сезоне».

Перемены ждут и остальных героев. Макс и Раиса теперь не только вместе работают на благо города, но и строят романтические отношения. Правда, соответствовать статусу своей возлюбленной Максу оказывается не так просто. Люба (Светлана Листова) и Слава (Денис Пьянов) решаются на фиктивный развод ради субсидии на развитие бизнеса. Зюзин (Сергей Козик) ради любви к Марине (Инга Оболдина) неожиданно вступает на скользкую дорожку коррупции. А Коля (Филипп Дьячков) и Толя (Жаргал Бадмацыренов), лишившись привычного покровительства Вити и Болта, находят себе нового начальника — местного бизнесмена Олега (Алексей Розин), которому теперь вынуждены отрабатывать крупный долг.

Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ:«“Полярный” всегда был для нас историей не только про север, но и про чужих, казалось бы, людей, которые постепенно становятся семьёй. В шестом сезоне мы решили изменить привычную расстановку сил: Витя Мясник передаёт ответственность Максу, и тому приходится очень быстро взрослеть. Это даёт возможность по-новому раскрыть знакомых персонажей, добавить новых героев, неожиданные конфликты и ещё больше комедийных ситуаций. При этом мы сохранили всё, за что зрители любят “Полярный”: его юмор, атмосферу, ярких персонажей и, конечно, северные пейзажи».

Шестой сезон вновь снимали в Кировске Мурманской области, где разворачивается значительная часть событий сериала. Зрителей ждут заснеженные горы, предновогодняя атмосфера, новые комедийные приключения и зрелищные трюки. В числе самых необычных эпизодов — погоня с баней на колёсах, сцены в ледяной воде и эффектное падение через витрину ломбарда. После завершения северного съёмочного блока работа над сериалом продолжилась в Москве.

Авет Оганесян, режиссер-постановщик: «Самое главное в Полярном — это люди, которые там живут. Они мне уже как родные. В новом сезоне давно полюбившиеся герои наконец-то встретят свою любовь и ради нее решатся на рискованные и неожиданные поступки. Мне было интересно раскрыть их с другой стороны, показать такими, какими зритель их еще не видел. Но, как бы не менялись герои, главное в «Полярном» остается прежним: любовь, юмор и сплоченность даже в самые непростые времена. Может показаться, что мы ходим по кругу, но это не так. Это то, за что зрители любят наш сериал и за что любим его мы сами, его создатели. Так что включайте ТНТ! Смейтесь, грустите — и хорошего вам просмотра».

Олег Гаас, актёр: «Макс безумно рад, что отец оставил на него целый город. Он чувствует себя главным, очень старается, хочет, чтобы у всех всё было хорошо, но методы у него порой довольно странные, поэтому далеко не всё получается. Самое главное, что Макс — единственный, кто понимает: с городом происходит что-то неладное. Он буквально кричит: “Волки! Волки!”, а ему никто не верит. Чем всё закончится, раскрывать не буду. В новом сезоне появятся интересные герои, будет много экшена и драк. Мне самому очень близка атмосфера сериала, потому что я с севера и хорошо знаю здешний климат и людей. Из съёмок особенно запомнилась поездка на оленях вместе с Машей Кравченко. Олень чуть нас не перевернул, а во время съёмок у него даже отлетел рог! Мне всё понравилось, хотя за партнёршу я переживал».

Режиссёром шестого сезона выступил Авет Оганесян. В сериале также снялись Ян Цапник, Иван Охлобыстин, Елена Воробей, Борис Каморзин, Софья Зайка, Карина Зверева и другие.

Фото: ТНТ