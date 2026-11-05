Рязанские школьники стали победителями проекта Движения Первых «Большая перемена»

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» прошёл финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8-10 классов». Финал объединил 1500 старшеклассников из более 70 регионов.

«Большая перемена» – флагманский проект Движения Первых. Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Минпросвещения России и Минобрнауки России. С 2025 года «Большая перемена» стала частью национального проекта «Молодёжь и дети». Проект включает в себя несколько этапов: дистанционный (заочный), очный (полуфинал и финал).

В рамках проекта школьники и студенты СПО выбирают один из 12 вызовов конкурса и решают по нему «кейсовое задание». Вызовы разнообразные: наука и технологии, искусство и творчество, медиа и коммуникации и др. Задания для ребят подготавливают партнёры Большой перемены: ОАО «Российские железные дороги», Атомная промышленность России, ПАО Сбербанк, Технологическая компания VK, Госкорпорация «Роскосмос» и др.

Рязанскую область на финале проекта представили 13 школьников из города Рязани, Рязанского, Ермишинского, Сараевского, Рыбновского округов.

В рамках финала для участников проходит просветительская программа, объединяющая культурно-историческое, профориентационное, технологическое и ценностное направления. Кроме того, в «Орлёнке» по каждому из вызовов конкурса прошли партнёрские мастерские – нововведение седьмого сезона конкурса, где участники познакомились с профессиональными сферами через решение реальных задач от партнёров проекта.

«Уже который год проект Движения Первых “Большая перемена” собирает активных и талантливых ребят со всей страны на финальный этап конкурса для старшеклассников. В этом году финал впервые проходит в ВДЦ “Орлёнок”, куда приехали почти 1500 ребят со всей страны. Уверена, что каждый участник достойно представит себя и свои достижения, познакомится с историей и традициями “Орлёнка”, а самое главное – найдёт единомышленников и друзей», – отмечает Татьяна Косачева, Председатель совета регионального отделения Движения Первых Рязанской области.

Финальным испытанием для ребят со всей страны стала разработка проектов в командах.

Оценивали работы экспертное жюри, в которое вошли: Артур Орлов, Герой России, Председатель Правления Движения Первых; Сергей Кириенко, Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации; Сергей Кравцов, Министр просвещения России.

3 ноября состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса. Победителем проекта «Большая перемена» стал Илья Веселов из МОУ «Азеевская средняя школа» Ермишинского округа (Вызов проекта «Делай добро»).

«Я разработал проект благотворительного онлайн-мероприятия с использованием современных технологий. Для аудитории детских домов предложил создание социально-значимых короткометражных фильмов о проблеме социальной изоляции воспитанников и нехватки внимания к ним. Мне кажется, такой формат сможет привлечь население к помощи детям, находящимся в детских домах», – рассказывает Илья.

Илья получит 1 миллион рублей на обучение или реализацию проектов.

Второе место – и по 200 тысяч рублей получили: Екатерина Иванова (личный зачет), МБОУ «Гимназия№5», г.Рязань; Кира Рукавицина (личный зачет), МАОУ «Школа №69 «Центр развития образования», г.Рязань.

В командном зачете победителями второй степени стали команды г.Рязани и Рязанского округа. Ребята получат по 200 тысяч рублей.

Третье место в личном зачёте занял Александр Пинаев из Рыбновского округа. Александр получит денежную премию в размере 100 тысяч рублей.

Педагоги-наставники победителей среди школьников 8-10 классов получат от 50 до 200 тысяч рублей (в зависимости от категории победителя) и возможность пройти просветительскую программу от партнёров «Большой перемены».