Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Общество

Стало известно, откуда могли прилететь 200 дронов, атаковавших Рязанскую область

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Более 200 беспилотников, атаковавших Рязанскую область в ночь на 5 ноября, могли прилететь с северо-востока Украины. Такую версию в комментарии изданию aif.ru озвучил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, украинские дроны способны преодолевать расстояние от 1,5 до 2,5 тысячи километров. В качестве возможного направления запуска эксперт назвал Харьковскую область.

«Украинские беспилотники спокойно долетают из Харьковской области, у них дальность от 1,5 до 2,5 тысячи километров», — заявил Кнутов.

Эксперт считает, что эффективность атак может быть связана с информацией о расположении российских систем противовоздушной обороны. По его словам, Киев получил от западных стран карту российских позиций ПВО, которая регулярно обновляется. Кнутов полагает, что благодаря этим сведениям часть беспилотников пытается находить уязвимые участки обороны и прорываться к целям.

Последствия массированной атаки на Рязанскую область

В ночь на 5 ноября российские военные обезвредили над Рязанской областью более 200 беспилотников. По данным губернатора Павла Малкова, атака привела к повреждениям на нескольких объектах.

На территории промышленных предприятий в Рязани возникли возгорания. В школе №58 пострадало остекление, в Рязанском и Рыбновском округах зафиксировали повреждения жилых домов и нежилых построек.

Кроме того, получили повреждения линии электропередачи. В результате в части Рязани возникли перебои с электричеством.

Один человек пострадал. Ему оказывают медицинскую помощь.

Региональные власти продолжают оценивать ущерб и устранять последствия атаки. Днём 5 ноября в Рязанской области запланировано уничтожение обнаруженных обломков беспилотников. Жителей предупредили о возможных громких звуках.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Учитель информатики из Шиловского округа представит Рязанскую область в финале проекта «Флагманы образования»
Следующая статья
В Рязани в десятках домов временно отключили отопление 
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Происшествия

В Рязани сработали сирены, что делать при массовом налёте БПЛА

Следуйте нескольким правилам, берегите себя и своих близких!
Новости России

Военный рассказал, что стоит за беспрецедентной атакой ВСУ на НПЗ в Ярославле

Для налета на Ярославский нефтеперерабатывающий завод украинские дроноводы применили...
Происшествия

В Рязани взвыли сирены, объявлена воздушная тревога

Системы оповещени сработали в 3:15.
Происшествия

Поврежден дом и ранен человек в результате атаки БПЛА на Рязанскую область 4 ноября

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал атаку беспилотников на регион за прошедшую ночь. По его словам, в области сбито десять украинских БПЛА.
Происшествия

Рязань пережила массированную атаку дронов ВСУ 5 ноября: последствия, реакция властей, официальные заявления

Почему ночью включили сирены, сколько длилась атака, есть ли пострадавшие и повреждение.
Темы
Транспорт и дороги

В МВД назвали нарушения ПДД, которые не признают малозначительными

В МВД разъяснили, что нарушения по ст. 12.8 и 12.26 КоАП не могут считаться малозначительными и не освобождают водителя от ответственности; при малозначительном нарушении ПДД возможно устное замечание.
Новости Касимова

Подрядчик задержал ремонт крыши, а расплачиваться пришлось жительнице Касимова

В Касимове подрядчик сорвал сроки ремонта кровли многоквартирного дома. После вмешательства прокуратуры повреждения в квартире устранили.
Общество

В Рязани в десятках домов временно отключили отопление 

В Рязани 5 ноября приостановили подачу отопления на улицах Зубковой, Тимуровцев и Новоселов. Под отключение попали дома, школа и два детсада.
Общество

Юрист Фетисова предупредила рязанцев об опасности публикации видео атак БПЛА

Фетисова призвала жителей задумываться о последствиях перед публикацией подобных материалов. 
Новости кино и ТВ

На ТНТ стартует шестой сезон хитовой комедии «Полярный»

В новых сериях Витя Мясник в исполнении Михаила Пореченкова покинет полюбившийся город и передаст управление делами своему сыну Максу (Олег Гаас). Теперь молодому герою предстоит доказать, что он способен заменить отца, справиться с неожиданными проблемами и защитить Полярный, который окажется на пороге больших перемен.
Происшествия

В Рязани в ДТП со скорой и курьером пострадали 4 человека

Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку.
Происшествия

В Рязанской области сегодня будут уничтожать обломки БПЛА

После ночной атаки более 200 беспилотников в Рязанской области специалисты уничтожат обломки. Жителям напомнили правила безопасности.
Общество

Энергетики рассказали, почему свет в Рязани включился не везде

В связи с ночными атаками БПЛА произошло повреждение оборудования, что привело к отключению электроэнергии в сетях ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье