Более 200 беспилотников, атаковавших Рязанскую область в ночь на 5 ноября, могли прилететь с северо-востока Украины. Такую версию в комментарии изданию aif.ru озвучил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, украинские дроны способны преодолевать расстояние от 1,5 до 2,5 тысячи километров. В качестве возможного направления запуска эксперт назвал Харьковскую область.

«Украинские беспилотники спокойно долетают из Харьковской области, у них дальность от 1,5 до 2,5 тысячи километров», — заявил Кнутов.

Эксперт считает, что эффективность атак может быть связана с информацией о расположении российских систем противовоздушной обороны. По его словам, Киев получил от западных стран карту российских позиций ПВО, которая регулярно обновляется. Кнутов полагает, что благодаря этим сведениям часть беспилотников пытается находить уязвимые участки обороны и прорываться к целям.

В ночь на 5 ноября российские военные обезвредили над Рязанской областью более 200 беспилотников. По данным губернатора Павла Малкова, атака привела к повреждениям на нескольких объектах.

На территории промышленных предприятий в Рязани возникли возгорания. В школе №58 пострадало остекление, в Рязанском и Рыбновском округах зафиксировали повреждения жилых домов и нежилых построек.

Кроме того, получили повреждения линии электропередачи. В результате в части Рязани возникли перебои с электричеством.

Один человек пострадал. Ему оказывают медицинскую помощь.

Региональные власти продолжают оценивать ущерб и устранять последствия атаки. Днём 5 ноября в Рязанской области запланировано уничтожение обнаруженных обломков беспилотников. Жителей предупредили о возможных громких звуках.