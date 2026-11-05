Фото с сайта Правительства Рязанской области
Общество

Учитель информатики из Шиловского округа представит Рязанскую область в финале проекта «Флагманы образования»

Олеся Чугунова
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Министерство образования региона сообщает, что учитель информатики Санской основной общеобразовательной школы Шиловского муниципального округа Алексей Небольсин вошел в число финалистов Всероссийского проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Финальные испытания пройдут с 19 по 21 ноября в Москве.

Алексей Небольсин успешно выступил в индивидуальном треке «Учить и учиться», где на участие было подано более 29 тысяч заявок от старшеклассников, студентов и педагогов. Он представит Рязанскую область на заключительном этапе проекта.

«Флагманы образования» реализуются при поддержке Министерства просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи. Цель проекта – создание условий для личностного и карьерного роста студентов, педагогов и управленцев в сфере образования.

В течение трех дней финалистов ждет насыщенная программа: встречи с ведущими экспертами педагогического сообщества, тренинги по публичным выступлениям, экскурсия в Российскую государственную библиотеку, культурные мероприятия, а также торжественная церемония награждения.

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