Рязанцам напомнили об ответственности за съемку БПЛА
Общество

Юрист Фетисова предупредила рязанцев об опасности публикации видео атак БПЛА

Алексей Самохин
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Юрист-международник и медиаэксперт Ксения Фетисова предупредила жителей Рязани об опасности публикации видеозаписей атак беспилотников и работы ПВО в социальных сетях. По её словам, скрытый номер телефона и вымышленное имя в Telegram не гарантируют анонимности.

В своём канале Фетисова обратила внимание на распространение видеозаписей, которые жители снимают из окон и с балконов во время атак БПЛА. На кадрах оказываются работа систем противовоздушной обороны и происходящее на различных объектах.

Подобные публикации могут попасть во враждебные информационные ресурсы. Там видеозаписи сопровождают подписями и комментариями, которые используют для запугивания населения.

По мнению эксперта, авторы таких роликов не всегда осознают последствия своих действий. Пытаясь рассказать подписчикам о происходящем вокруг, они фактически передают материалы тем, кто может использовать их в своих целях.

«А потом эти кадры появляются во враждебных пабликах — уже с нужными подписями и комментариями, чтобы запугать наших же людей. Вы хотели показать, «что у нас происходит», а в итоге предоставили материал тем, кто использует его против нас», — пишет Фетисова. 

Отдельно Ксения Фетисова остановилась на попытках пользователей сохранить анонимность. Некоторые скрывают номер телефона, указывают вымышленные фамилии и используют изображения животных вместо собственных фотографий.

Однако такие настройки не делают владельца аккаунта невидимым. Эксперт обращает внимание, что человек может сам раскрыть своё местоположение, публикуя съёмки с балкона или из окна собственной квартиры.

Фетисова призвала жителей задумываться о последствиях перед публикацией подобных материалов. По её словам, установить автора видеозаписи возможно, а скрытые данные профиля не освобождают от ответственности.

«Не надо считать, что установить вас — какая-то невыполнимая задача. Вас могут установить. К вам могут прийти. И спросить за то, что вы снимали и распространяли.

Скрытый номер и липовая фамилия от ответственности не освобождают», — предупредила юрист. 

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