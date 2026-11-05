Громкие взрывные звуки могут раздаться в Рязани 5 ноября

В ночь на 5 ноября Рязанскую область атаковали более 200 беспилотников. Подавляющее большинство воздушных целей было уничтожено силами ПВО и мобильных огневых групп.

Днём в Рязани специалисты начнут ликвидацию обломков сбитых дронов. Об этом сообщила опергруппа Рязанской области.

Уничтожение обломков проведут в светлое время суток. В городе могут раздаваться громкие взрывные звуки, пугаться их не стоит. Ситуация находится на контроле профильных служб.

Власти напомнили правила безопасности при обнаружении фрагментов БПЛА. К обломкам нельзя подходить и трогать их, а также пользоваться мобильной связью в непосредственной близости от находки. Следует отойти на расстояние не менее 100 метров и позвонить по номеру 112. Кроме того, не стоит фотографировать и снимать видео, публиковать такие материалы в интернете — за съёмку и распространение подобных материалов предусмотрена ответственность.