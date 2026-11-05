В Рязани из-за технологического нарушения обесточили улицы Новоселов, Советской Армии и Тимакова

В Рязани 5 ноября в 13:05 из-за технологического нарушения без электроснабжения остались жители улиц Новоселов, Советской Армии и Тимакова. Об этом сообщило АО «РГРЭС» (Рязанские городские распределительные электрические сети).

Бригады локализуют повреждённый участок сети, чтобы вернуть потребителям электричество. Ориентировочное время восстановления — в течение часа. Компания принесла извинения за неудобства и попросила обращаться по вопросам электроснабжения по телефону 55-01-12.

В «РГРЭС» отметили, что в последнее время участились механические повреждения кабельных линий. Чаще всего их причиной становятся земляные работы, которые сторонние организации проводят без предварительного согласования. Из-за таких инцидентов страдают обычные жители: сегодня жители улиц Тимакова, Советской Армии и Новоселов на 1,5 часа остались без электроснабжения — и это лишь один из примеров.

Электросетевая компания обратилась ко всем организациям и частным лицам, планирующим земляные работы, с просьбой вызвать сотрудника электросетевой организации для согласования. По её оценке, это несложное действие поможет сохранить инфраструктуру и обеспечить стабильное электроснабжение для всех.