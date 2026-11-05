В МВД назвали нарушения ПДД, которые не признают малозначительными

Водителя не освободят от ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования — такие нарушения не могут быть признаны малозначительными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на запрос агентства.

В ведомстве пояснили, что ряд административных правонарушений по признакам объективной стороны ни при каких обстоятельствах не может считаться малозначительным, поскольку существенно нарушает охраняемые общественные отношения. В частности, это касается ст. 12.8 КоАП (управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения, а также передача управления лицу в таком состоянии) и ст. 12.26 КоАП (невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

При совершении малозначительного нарушения ПДД водитель, напротив, может быть освобождён от административной ответственности — в этом случае ему делают устное замечание.