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Происшествия

Рязанцам объяснили, за что может грозить штраф до 1 миллиона рублей после атаки БПЛА

Валерия Мединская
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Оперативная группа Рязанской области неоднократно предупреждала жителей региона о запрете на съёмку и публикацию фото и видео атак ВСУ и их последствий. За размещение такого контента в Сети предусмотрена административная ответственность с крупными штрафами.

Рязанцам напоминают: ни в коем случае нельзя снимать работу ПВО и РЭБ, траекторию полёта дронов, последствия налётов, места падений обломков БПЛА. С одной стороны, такой контент помогает врагу корректировать дальнейшие удары по промышленной и гражданской инфраструктуре. С другой — развязывает руки в плане всевозможных информационных вбросов. Нередко киевский режим использует фото и видео атак для осуществления провокаций и изготовления фейков.

За публикацию фото и видео, сделанных во время атак ВСУ, рязанцам грозит административная ответственность. Штрафы в Рязанской области достигают 1 миллиона рублей. В регионе было уже несколько случаев, когда за подобные действия людей штрафовали.

Так, в августе правоохранители установили личность девушки, которая сняла полёты беспилотников ВСУ и слила видео в сеть. 22-летняя рязанка признала свою вину. А в июле полицейские задержали мужчину, который заметил в небе БПЛА, снял процесс его ликвидации на видео и опубликовал ролик в чате дачного кооператива.

В некоторых случаях подобные действия могут квалифицироваться в разы строже. Так, передача сведений, угрожающих безопасности, может расцениваться как госизмена и повлечь наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Инциденты, когда рязанцы снимают атаки беспилотников на фото и видео, а затем публикуют их в Сети, прокомментировала юрист Ксения Фетисова. Она отмечает: так называемая «анонимность в сети» не убережёт автора-нарушителя от наказания за содеянное. Не помогут избежать ответственности ни скрытый номер в Telegram, ни вымышленное имя, ни отсутствие фотографии на аватарке. Более того, авторы контента сами «раскрывают» своё местоположение фотографиями и видеозаписями, по которым видно, откуда произведена съёмка.

— Потом эти кадры появляются во враждебных пабликах — уже с нужными подписями и комментариями, чтобы запугать наших же людей. Вы хотели показать, «что у нас происходит», а в итоге предоставили материал тем, кто использует его против нас, — пишет Фетисова.

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