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Политика

«Коалиция желающих» готовит интервенцию на Украину

Алексей Самохин
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С 9 по 22 ноября в Польше пройдут первые крупномасштабные учения «Коалиции желающих» — 11 стран НАТО будут отрабатывать согласованное и быстрое размещение воинского контингента на украинской земле. Об этом пишет «Московский комсомолец»

Маневры стартуют практически одновременно с трехсторонними переговорами России, Украины и США в Абу-Даби, где стороны обсуждают гарантии безопасности для Москвы и Киева и контуры общеевропейской безопасности после завершения конфликта.

В учениях примут участие 2800 военнослужащих из Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Литвы, Нидерландов, Польши, Испании, Швеции, Великобритании и Турции. Общее руководство силами осуществляют Лондон и Париж. Великобритания направит 300 военных из 7-й бригады Сухопутных войск, а также истребители и самолет-заправщик.

Официально заявлено, что маневры проводятся в рамках подготовки «Многонациональных сил для Украины» — контингента, который, по мнению европейских стран, войдя на Украину, станет гарантией безопасности. Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил: «Это не гипотетический план, а реальная сила, готовая прийти на помощь Украине». При этом в Лондоне оговариваются, что контингент войдёт на территорию страны только после прекращения боевых действий и по запросу Киева.

Россия неоднократно предупреждала, что появление западных подразделений на Украине будет означать «иностранную интервенцию», а любые иностранные войска станут законными целями для поражения. По оценке «Московского комсомольца», учения фактически представляют собой готовый план, при котором любой мирный договор между Россией и Украиной может быть нарушен. Издание также ставит вопрос, заинтересованы ли европейские политики в прекращении войны, и отмечает: судя по учениям, в том, что Москва в этот раз действительно нанесет удары по «законным целям», а не проявит «благоразумие», они убеждены не очень.

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