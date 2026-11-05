В Москве умер основатель бренда «Экспедиция» Александр Кравцов, ему было 58 лет. Причиной смерти, по данным SHOT, стала острая сердечная недостаточность.

По данным Mash, Кравцов перед смертью страдал от рака печени. Заболевание обнаружили недавно сразу на четвёртой стадии — буквально на днях.

Его положили в больницу, там сдали анализы и выявили поражение печени, но не успели начать лечение. Этим утром бизнесмен не проснулся, находясь у себя дома в Москве.

Кравцов возглавлял группу компаний «Руян» и создал бренд «Экспедиция».

В 2022 году он болел коронавирусной инфекцией и по его собственным рассказам в соцсетях, лечился нестандартными методами.