Что можно и нельзя делать 6 ноября, народные приметы на Арефу

Шестого ноября на Руси проверяли кладовые. Пересчитывали запасы, развешивали обереги, солили последние овощи. К этой поре обычно ударяли первые устойчивые заморозки. Этот день называется днём Арефы или днём холодов. Ещё этот день символизировал переход к зимнему быту и отдыху после напряжённого осеннего сезона.
Что можно делать 6 ноября
Наводить порядок в доме. Особенно в кладовых и хранилищах. Чтобы подготовиться к зиме. Перебирали крупы, проверяли соленья, убирали лишнее.
Делать заготовки для зимы. Солить и мариновать овощи или сушить травы. Банки и мешочки занимали своё место в погребах.
Уделить внимание семье и близким. Проводить этот день дома в кругу семьи. Вечер за общим столом считался лучшим завершением дня.
Собирать и развешивать обереги. Чтобы защитить дом и хозяйство от несчастий зимой. Обереги вешали у входа, в кладовых и в хлеву.
Что нельзя делать 6 ноября
Начинались запреты с денег. Не стоит давать в долг или занимать. Чтобы не привлекать бедность в дом. Любые денежные сделки старались перенести.
Лень в этот день попадала под строгий запрет. Нельзя оставлять дела на потом. Считалось, что тогда зимние морозы будут суровыми.
Слова в этот день имели особый вес. Лучше не сплетничать и не выяснять отношения. Это может принести ссоры в дом.
И завершался список запретом на жалобы. Не стоит жаловаться на холод и зиму. Люди верили, что это привлечёт ещё более суровую погоду.
Народные приметы на 6 ноября
- Если в день Арефы идёт снег и ложится на голую землю — зима будет тёплой.
- Если день солнечный и безветренный — зима ожидается суровой и затяжной.
- Лёд на лужах в этот день — к мягкой и снежной зиме.
- Если к вечеру шестого ноября небо чистое и звёздное — скоро ударят сильные морозы.