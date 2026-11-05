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Что можно и нельзя делать 6 ноября, народные приметы на Арефу

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Шестого ноября на Руси проверяли кладовые. Пересчитывали запасы, развешивали обереги, солили последние овощи. К этой поре обычно ударяли первые устойчивые заморозки. Этот день называется днём Арефы или днём холодов. Ещё этот день символизировал переход к зимнему быту и отдыху после напряжённого осеннего сезона.

Что можно делать 6 ноября

Наводить порядок в доме. Особенно в кладовых и хранилищах. Чтобы подготовиться к зиме. Перебирали крупы, проверяли соленья, убирали лишнее.

Делать заготовки для зимы. Солить и мариновать овощи или сушить травы. Банки и мешочки занимали своё место в погребах.

Уделить внимание семье и близким. Проводить этот день дома в кругу семьи. Вечер за общим столом считался лучшим завершением дня.

Собирать и развешивать обереги. Чтобы защитить дом и хозяйство от несчастий зимой. Обереги вешали у входа, в кладовых и в хлеву.

Что нельзя делать 6 ноября

Начинались запреты с денег. Не стоит давать в долг или занимать. Чтобы не привлекать бедность в дом. Любые денежные сделки старались перенести.

Лень в этот день попадала под строгий запрет. Нельзя оставлять дела на потом. Считалось, что тогда зимние морозы будут суровыми.

Слова в этот день имели особый вес. Лучше не сплетничать и не выяснять отношения. Это может принести ссоры в дом.

И завершался список запретом на жалобы. Не стоит жаловаться на холод и зиму. Люди верили, что это привлечёт ещё более суровую погоду.

Народные приметы на 6 ноября

  • Если в день Арефы идёт снег и ложится на голую землю — зима будет тёплой.
  • Если день солнечный и безветренный — зима ожидается суровой и затяжной.
  • Лёд на лужах в этот день — к мягкой и снежной зиме.
  • Если к вечеру шестого ноября небо чистое и звёздное — скоро ударят сильные морозы.

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