В Рязани натурализованная россиянка фиктивно зарегистрировала 12 мигрантов

Сотрудники полиции выявили в Рязани схему фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет. По данным УМВД, 43-летняя уроженка одной из стран Центральной Азии, получившая российское гражданство, за деньги зарегистрировала в своей квартире 12 иностранцев, которые фактически там не проживали.

Проверку провели участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками подразделений по вопросам миграции. Они установили, что женщина систематически подавала документы о прибытии иностранных граждан через три МФЦ Рязани.

В качестве места пребывания она указывала квартиру в доме на улице Тимакова. При этом фактическое проживание зарегистрированных лиц не обеспечивалось, а площадь помещения не соответствовала количеству поставленных на учет иностранцев.

Всего, по информации полиции, женщина за денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировала 12 выходцев из двух стран Центральной Азии. Возраст иностранцев составлял от 20 до 55 лет.

Дознаватели ОМВД России по Октябрьскому и Советскому районам Рязани возбудили уголовные дела по статье 322.2 УК РФ. Она предусматривает ответственность за фиктивную постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания в России. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

Иностранцев, которых фиктивно зарегистрировали в квартире, привлекли к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ.