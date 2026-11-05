В вашей квартире постоянно пыльно? 3 удивительные причины, о которых вы никогда не задумывались

Постоянная пыль в квартире — не только эстетическая проблема: она может провоцировать аллергию и астму. Причины её накопления бывают внешними и внутренними — от времени года и погоды до числа жильцов, наличия домашних животных и частоты уборки. Если квартира покрывается пылью вскоре после тщательной уборки, стоит проверить несколько факторов.

Один из них — слишком высокая влажность. Она влияет на количество аллергенов в воздухе и создаёт благоприятную среду для пылевых клещей и плесени, а частицы пыли при повышенной влажности слипаются, и удалить их сложнее. Оптимальной для дома считается влажность 40–60%; если в квартире пыльно без объяснимой причины, стоит приобрести осушитель воздуха и выставить правильный уровень.

Другой фактор — неподходящий пылесос. Некоторые устройства выбрасывают пыль и загрязняющие вещества обратно в воздух, поэтому мебель вскоре снова покрывается пылью. Помогает пылесос с HEPA-фильтром: такие устройства сочетают несколько методов с улавливанием и герметизацией пыли и других загрязнителей.

Есть и внешние причины. В оживлённом месте, рядом с дорогой, предприятием пыли в квартире всегда будет больше. Летом, когда окна постоянно открыты, в квартиру попадает больше пыли; кроме того, её можно принести в дом на одежде.

Убираться дома в любом случае нужно регулярно, но есть приёмы, помогающие дольше сохранять мебель чистой. Убирать следует сверху вниз: сначала вытирать пыль на верхних поверхностях, затем спускаться ниже, а в конце пылесосить пол. При сильном запылении желательно помыться и проветрить квартиру. Для протирания лучше использовать салфетку из микрофибры или влажную (но не мокрую) тряпку: они захватывают частицы пыли, тогда как сухая ткань во многих случаях лишь размазывает загрязнения. Сухая ткань пригодится в основном для высоких углов и стен, где нужно смахнуть пыль.