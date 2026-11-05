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Почему курицу нельзя хранить в холодильнике так: ошибка, которую допускают многие

Алексей Самохин
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Сырая курица может стать источником опасных бактерий, если хранить ее неправильно. Причем риск связан не только с самой упаковкой, но и с тем, куда попадает мясной сок. Эксперты объяснили, какая полка холодильника подходит для птицы лучше всего и почему обычная тарелка не всегда спасает ситуацию.

После возвращения из магазина многие сразу отправляют курицу в холодильник. На этом забота о правильном хранении заканчивается. Мясо остается в заводской упаковке, а его место выбирают по принципу свободной полки.

Но именно здесь может скрываться проблема.

Чем опасна сырая курица в холодильнике

В сыром курином мясе могут присутствовать сальмонелла и бактерии рода Campylobacter. При достаточной термической обработке эти бактерии погибают, однако до приготовления они способны попасть на другие продукты.

Особенно опасна ситуация, когда мясной сок оказывается на овощах, фруктах или готовой еде. Такие продукты зачастую употребляют без дополнительной термической обработки, поэтому риск пищевой инфекции становится выше. Заразиться может любой, но для маленьких детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом последствия особенно опасны.

Именно поэтому важно не просто убрать курицу в холодильник, а сделать так, чтобы ее сок не контактировал с остальной едой.

На какой полке лучше хранить курицу

Самое безопасное место для сырого куриного мяса — нижняя полка холодильника.

Причина простая: если из упаковки начнет вытекать жидкость, она с меньшей вероятностью попадет на продукты, расположенные ниже или рядом.

Однако есть нюанс. Многие холодильники оборудованы внизу ящиками для овощей. Поэтому просто положить курицу на нижнюю полку недостаточно.

Мясо лучше дополнительно поместить в герметичный контейнер. Он защитит другие продукты от возможного контакта с мясным соком.

Если специальной емкости нет, можно использовать глубокую тарелку или поднос с высокими бортиками. Такая посуда поможет удержать жидкость, если упаковка даст течь.

Что делать, если упаковка повреждена

Поврежденную упаковку с сырой курицей нельзя оставлять в холодильнике рядом с другими продуктами. Мясо необходимо переложить в подходящую емкость, которая не позволит жидкости вытекать наружу. При этом важно исключить контакт курицы с готовой едой и продуктами, которые не будут подвергаться приготовлению.

Главное правило — сырая птица должна храниться отдельно.

Даже если курица выглядит свежей и не имеет неприятного запаха, это не гарантирует отсутствия опасных бактерий.

Почему одной нижней полки недостаточно

Правильное расположение мяса снижает риск загрязнения, но не заменяет безопасную упаковку.

Если курица лежит в поврежденном пакете, мясной сок может попасть на поверхность холодильника или другие продукты. Поэтому герметичный контейнер остается важной частью хранения.

Еще один момент — готовая еда и сырое мясо не должны соприкасаться. Это особенно важно для продуктов, которые едят без дополнительной обработки. Простое правило поможет избежать лишнего риска: сырую курицу следует держать отдельно, в закрытой емкости и на нижней полке холодильника. 

Такой способ хранения не требует специальных приспособлений, но помогает защитить остальные продукты от возможного загрязнения.

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