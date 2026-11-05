Павел Малков рассказал, что Рязань получит 30 млн рублей за победу в конкурсе муниципальных практик

Рязань получит субсидию в размере 30 млн рублей по итогам Всероссийского конкурса лучших муниципальных практик. Решение о выделении средств одобрила Комиссия Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований. Об этом рассказал губернатор Рязанской области Павел Малков.

Павел Малков сообщил, что полученные средства можно направить на ремонт дворовых территорий и дорог, а также на решение вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«Участие в конкурсе помогает муниципалитетам делиться опытом и привлекать дополнительные средства. Используем эту возможность, чтобы сделать Рязань комфортнее для жизни», — сказал Павел Малков.

Глава региона также поблагодарил федеральных коллег и лично Андрея Михайловича Макарова за поддержку и внимание к Рязанской области.

В правительстве отметили, что победа в конкурсе не только приносит дополнительные финансовые ресурсы, но и позволяет тиражировать наиболее успешные управленческие решения среди других муниципалитетов страны.