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Продюсер объяснил, почему Концерты Кадышевой подешевели вдвое, но выступления всё равно отменяют

Алексей Самохин
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Певица Надежда Кадышева постепенно теряет прежнюю востребованность, а стоимость её выступлений продолжает снижаться. Причиной стал спад интереса аудитории после второй волны популярности артистки в интернете. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал продюсер Павел Рудченко.

По словам эксперта, период повышенного внимания к исполнительнице подошёл к концу. Кадышева постепенно исчезает из музыкальных стримов, а связанные с ней мемы практически перестали появляться в интернете. Это отражается и на спросе со стороны организаторов мероприятий.

Рудченко считает происходящее закономерным: интернет-популярность не может сохраняться на одном уровне бесконечно. Когда интерес публики ослабевает, уменьшается и готовность заказчиков платить прежние суммы за выступления певицы.

Продюсер обратил внимание и на плотный концертный график артистки. По его оценке, интенсивный режим давался Кадышевой непросто. Теперь количество мероприятий, вероятно, сократится, а гонорары могут опуститься ещё ниже отметки в 10 млн рублей.

В результате исполнительница постепенно вернётся к привычному графику, который был у неё до новой волны популярности.

Ранее сообщалось, что Надежда Кадышева снизила стоимость выступления на новогоднем корпоративе вдвое — с 20 до 10 млн рублей. Однако даже после такого сокращения гонорара некоторые концерты продолжают отменять.

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