Вертолет санавиации доставил в Рязань 81 пациента с начала 2026 года

В 2026 году вертолет санитарной авиации Рязанской области эвакуировал из районов региона 81 пациента, которым потребовалась экстренная медицинская помощь. Среди них 69 взрослых и 12 детей. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Детей доставляли в Областную детскую клиническую больницу имени Н.В. Дмитриевой. Взрослых в зависимости от характера заболевания направляли в Областную клиническую больницу, БСМП, Городскую клиническую больницу №11 или Областную клиническую больницу имени Семашко.

Наиболее востребованными направлениями для санитарной авиации стали Скопинский, Шацкий и Касимовский межрайонные медицинские центры. Они расположены в отдалённых районах Рязанской области. Перелёт до медицинских учреждений Рязани занимает около полутора часов. Поездка на автомобиле потребовала бы в два-три раза больше времени.

За организацию санитарной эвакуации отвечают специалисты Территориального центра медицины катастроф. С апреля 2017 года он входит в структуру Областной клинической больницы.

В среднем за год сотрудники центра совершают около 600 выездов. Примерно две трети из них связаны с работой реаниматологов, которые сопровождают пациентов при транспортировке.

Вертолёт «Ансат» пополнил парк Центра медицины катастроф Рязанской области в 2020 году. Его приобретение стало возможным благодаря национальному проекту, инициированному президентом России.