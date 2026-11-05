Павел Малков и Олег Леонов определили приоритеты работы по защите прав рязанцев

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел рабочую встречу с новым региональным уполномоченным по правам человека Олегом Леоновым. Главными темами диалога стали организация работы с обращениями граждан и выстраивание взаимодействия омбудсмена со всеми ветвями власти.

Глава региона подчеркнул важность обратной связи: благодаря деятельности уполномоченного Правительство области будет оперативно получать сигналы о системных проблемах, чтобы совместно анализировать их причины и находить эффективные решения.