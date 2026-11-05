СберПрайм и Литрес открывают доступ к книгам и аудиокнигам в одной подписке

СберПрайм и сервис электронных и аудиокниг Литрес объявили о партнёрстве. Теперь пользователи СберПрайм получат доступ к Литрес Подписке и смогут читать и слушать книги из каталога сервиса без ограничений по количеству произведений. Книжный сервис станет частью базовой подписки СберПрайм.

Подписчикам будет доступен каталог Литрес из более чем 800 тысяч электронных и аудиокниг, комиксов, подкастов и лекций, включая книжные новинки и эксклюзивные произведения. Читать и слушать произведения можно одновременно. Если книга представлена в обоих форматах и оба доступны по подписке, переключаться между текстовой и аудиоверсией можно в один клик.

Кроме того, подписчикам будет доступна скидка до 30% на книги из каталога Литрес и кешбэк 20% за покупки в сети «Читай-город», который начисляется в программе лояльности Литрес после активации подписки через Сбер ID.

Анна Кашницкая, директор дивизиона «СберПрайм»:

«Мы последовательно расширяем наполнение базового СберПрайм, добавляя сервисы, которые дают подписчикам новые возможности и которыми они будут регулярно пользоваться. Партнёрство с Литрес — важный шаг в этом направлении. Теперь наши клиенты получают доступ к большому каталогу электронных и аудиокниг без необходимости оформлять отдельную книжную подписку. При этом каждый может выбрать удобный для себя формат — читать, слушать или переключаться между ними. Для нас принципиально, чтобы развитие СберПрайм выражалось не просто в увеличении числа партнёров, а в росте реальной ценности подписки для клиентов».

Сергей Анурьев, генеральный директор группы компаний «Литрес»:

«Экосистемные подписки становятся одним из важных каналов развития рынка цифровых книг. Они позволяют выходить за пределы привычной аудитории книжных сервисов и знакомить с электронными и аудиокнигами пользователей, которые раньше не рассматривали такой формат потребления контента. При этом ключевую роль в привлечении и удержании читателей играет наполнение подписки: широкий выбор произведений, доступ к новинкам и эксклюзивному контенту. Наше партнёрство со СберПрайм объединяет преимущества экосистемной модели с экспертизой специализированного книжного сервиса. Мы рассчитываем, что такая интеграция не только привлечёт новых пользователей в Литрес, но и поможет сформировать у них устойчивую привычку к цифровому чтению, а также расширит возможности издательств и digital-авторов по охвату аудитории».

Развитие партнёрских интеграций позволяет СберПрайм расширять предложение за пределами финансовых сервисов, а Литрес — увеличивать аудиторию цифрового чтения и прослушивания книг. Экономика сотрудничества при этом напрямую связана с фактическим использованием сервиса, а не только с количеством подключённых подписчиков.