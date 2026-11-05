При жизни Владимир Жириновский не был пророком. Но обрёл такую славу уже после смерти. Более пяти лет эпатажного политика нет с нами. А его политические пророчества продолжают сбываться. Конечно, не все, но из того, что сбылось, точность прогнозов впечатляет.

Одно из забытых политических пророчеств Жириновского Брюсселю точно не понравится. Он говорил: «русский мир» будет везде. А Евросоюзу, раздираемому противоречиями и ссорами, придёт конец.

Эти слова политика, произнесённые ещё в 2016 году, все эти годы мало кто вспоминал. Они остались в тени куда более громких и грозных его изречений.

Что сказал Жириновский при закладке капсулы

Что же сказал Владимир Вольфович, запечатывая капсулу времени со своими прогнозами в Музее современной истории? Уже тогда он был уверен: многое из сказанного им воплотится в реальность.

Поэтому не ограничился одной только капсулой времени. Кстати, открыть её он завещал в 2036 году. Некоторые долгосрочные политические пророчества раскрыл ещё при её закладке.

На тот момент сказанное казалось несуразной выдумкой. Но теперь, через десять лет, смотрится как предупреждение для одних и благословение для других.

Конец Евросоюза

Евросоюзу придёт конец, говорил политик. ЕС не выдержит конкуренции с другой организацией. Мощной, созданной на юге.

«Это будет мощнейший союз, состоящий из России, Турции, Ирана, Сирии и Ирака. Союз пяти государств — это приблизительно 400 миллионов человек, огромная территория! В этот союз войдёт ядерная держава Россия, что обеспечит безопасность».

Так видел будущее Жириновский. У него и тени сомнения не было, что всё сложится именно так.

Турция и «клуб избранных»

Турцию в ЕС никогда не примут, говорил политик. Анкаре отводят унизительную роль просителя. Он бежит за последним вагоном европейского поезда и не понимает, что его туда не впустят.

Однажды вечная гонка туркам надоест, пророчил Жириновский. И тогда они обратятся лицом к России. Только тогда Турция сможет войти в «клуб избранных». Причём предложат там достойное место, а не пресловутый последний вагон.

Если Турция, а также Иран и Сирия не смогут создать союз с Россией, им никогда не стать великими государствами, считал Жириновский.

Прибалтика останется на обочине

А спустя два года он мимоходом прошёлся по Прибалтике. Заметил: процветающая там русофобия рано или поздно сослужит ей дурную службу.

Россия станет процветающей страной, сказал политик. А злобные соседи останутся на обочине.

Жириновский рассказал: кончится в мире эпоха доминирования США. И тогда мир обратится к русской культуре. Везде будет не просто русский — панрусский мир. Наша страна, став центром притяжения для успешных государств, закроет двери для тех, кто годами её облаивал.

«Мы вас не позовём, эстонцы, латыши, литовцы. Не надейтесь! Приползёте — не пустим, отталкивать будем. Снова железный занавес опустим, чтобы никогда близко не было никаких прибалтов на русской земле», — жёстко высказался Жириновский.