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Погода

Вспышка на Солнце M3.6 стала самой мощной с 10 октября

Автор Алексей Самохин

Солнце выдало самую мощную вспышку за последние почти четыре недели. Она длилась 29 минут и была зафиксирована в группе пятен 4566.

Вечером в четверг, 5 ноября, на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности: M3.6. Приборы зафиксировали её в 21:33 по московскому времени в группе пятен 4566 с координатами S08E34. Продолжительность составила 29 минут. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики.

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Данные лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН показывают: с 10 октября более мощных вспышек не было. Событие стало самым сильным за этот период.

Чтобы понимать, о чём говорят цифры, достаточно знать, как устроена шкала. Вспышки делят на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Отправная точка шкалы, класс A0.0, соответствует мощности в 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли. Каждая следующая буква означает рост мощности в десять раз.

Вспышки иногда сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Если облака этой плазмы достигают Земли, они могут вызвать магнитные бури. 

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