Осенью у православных одна родительская суббота — Дмитриевская. В 2026 году она приходится на 7 ноября. Это день особого поминовения усопших. Его отмечают в субботу перед днём памяти великомученика Димитрия Солунского.

Традицию памятный день связывают с князем Дмитрием Донским и памятью воинов, павших в Куликовской битве. Со временем этот день стал днём молитвы обо всех умерших православных христианах.

- реклама -

Откуда взялась Дмитриевская суббота

Димитриевская суббота связана с известным событием истории России — Куликовской битвой 1380 года. Согласно распространённому преданию, после победы над войском Мамая князь Дмитрий Донской обратился к преподобному Сергию Радонежскому. Он просил помянуть погибших воинов.

Впоследствии князь установил особый день их поминовения. Накануне праздника своего небесного покровителя — великомученика Димитрия Солунского. Этот святой жил в III–IV веках и пострадал за исповедание христианской веры. В православной традиции его почитают как святого воина и покровителя православного воинства. День его памяти приходится на 8 ноября.

Историки обращают внимание: расхожая версия об учреждении Дмитриевской субботы непосредственно князем Дмитрием Донским документально подтверждена не полностью. Сохранившиеся монастырские синодики с именами павших воинов не связывают их поминовение с этим днём.

Постепенно Дмитриевская суббота стала днём молитвенной памяти не только о воинах, но и обо всех умерших православных христианах. В 1903 году появился императорский указ. Он предписывал совершать в этот день в воинских частях панихиды по погибшим на поле боя. Так военная составляющая традиции получила дополнительное официальное закрепление.

Как проходит поминовение в храме

Особое поминовение усопших начинается вечером накануне родительской субботы. В пятницу, 6 ноября 2026 года, в храмах совершается парастас. Это большая заупокойная служба, во время которой читаются молитвы об умерших.

Утром 7 ноября служат Божественную литургию. После неё обычно совершается общая панихида. Верующие могут участвовать в обоих богослужениях. Они подают записки об упокоении и молятся за своих родных и близких. Расписание служб лучше уточнить в храме. Время начала и порядок богослужений могут различаться.

Главное в этот день — не количество приготовленных блюд, не посещение кладбища и не соблюдение бытовых ритуалов. Главное — молитва об умерших.

Что можно делать в Дмитриевскую субботу

Верующие могут прийти на богослужение и подать записки об упокоении, поставить свечи за усопших, принести продукты на церковный канун. Помолиться стоит дома, если нет возможности посетить храм. Подать милостыню нуждающимся можно также в память об умерших. Стоит также посетить могилы родственников, привести их в порядок и помолиться.

В храмовых записках указывают имена крещёных православных христиан. Если человек не был крещён или умер в результате самоубийства, вопрос церковного поминовения требует отдельного разъяснения священника. В отношении самоубийц возможность церковного отпевания и поминовения рассматривается с учётом обстоятельств смерти и церковных установлений. Домашняя молитва о таких умерших возможна, но её порядок лучше обсудить со священником.

В храм принято приносить продукты в качестве пожертвования. Это милостыня в память об усопших.

Если человек не может прийти в церковь, он может помолиться об умерших дома. Для этого используют молитвослов. Читают дома молитву об усопших или своими словами обращаются к Богу с просьбой о милости к душе близкого человека.

Поехать на могилы родственников в Дмитриевскую субботу можно. Но это не обязательное условие поминовения. Если нет возможности посетить кладбище, ничего страшного. Церковная молитва важнее присутствия у могилы.

Можно ли оставлять еду на могилах

Вопрос о поминальной еде на кладбище часто вызывает споры. Одни считают, что родственники должны оставить на могиле «угощение» для умершего. Другие уверены, что любые трапезы на кладбище запрещены.

Позицию церкви разъяснил протоиерей Дмитрий Курдюков, председатель Миссионерского отдела Тверской епархии. По словам священника, прямого канонического запрета есть и пить на кладбище нет. Однако важно понимать, с какой целью люди это делают.

«Если люди считают, что то, что они оставляют пищу на могилах, нужно усопшему, то это, конечно же, ошибка. Это такой языческий пережиток», — объясняет отец Дмитрий.

Он напоминает: в древности пищу, одежду, оружие и драгоценности клали в могилы языческих правителей. Полагали, что всё это понадобится им после смерти. Христианское понимание поминовения совершенно иное. Душа человека бесплотна и не нуждается в земной пище и питье.

Если родственники хотят устроить поминальную трапезу, лучше сделать это дома, в спокойной обстановке, вспоминая умершего добрым словом. Оставлять на могиле еду и спиртное в расчёте на то, что они понадобятся покойному, не следует.

Суеверия и реальность

Вокруг родительских суббот существует немало бытовых запретов и суеверий. Некоторые считают, что в этот день нельзя заниматься домашними делами, убираться, стирать или работать. Другие опасаются, что несоблюдение определённых обычаев может навредить умершим.

Церковный смысл Дмитриевской субботы заключается прежде всего в молитвенном поминовении, а не в соблюдении бытовых, а тем более мистических правил.

Можно посетить храм, подать записки об упокоении и принять участие в панихиде. Можно молиться за умерших дома, если не получается прийти на службу, приносить продукты в храм в качестве пожертвования, подавать милостыню и помогать нуждающимся в память об усопших, посещать кладбище, убирать могилы, зажигать лампаду и молиться.

Не стоит оставлять на могилах еду и алкоголь. Устраивать на кладбище шумные застолья и распивать спиртное тоже не стоит. Заменять молитву бытовыми обрядами и суевериями ни в коем случае нельзя. Осуждать умерших и сводить поминовение к перечислению их ошибок тоже запрещено.

Можно ли работать в этот день

Церковного запрета на работу в этот день нет. Если обстоятельства не позволяют посетить храм утром, можно помолиться дома. Подать записку заранее или прийти на службу можно в другое удобное время. Не следует воспринимать родительскую субботу как день, когда любые бытовые дела становятся грехом.

Важно помнить: народные обычаи далеко не всегда совпадают с церковной традицией.

На Руси Дмитриевскую субботу называли также «дедовой». В это время вспоминали умерших родственников, готовили поминальную еду, собирались всей семьёй. В некоторых местностях существовал обычай приглашать к столу старших родственников. Рассказывать детям о предках, вспоминать семейную историю.

Осенняя поминальная трапеза была связана с представлением о единстве поколений и уважении к умершим. При этом важно различать народные обычаи и православное богослужение. Церковь не требует устраивать определённые застолья или выполнять обрядовые действия, чтобы помочь душе усопшего.

С христианской точки зрения память об умерших должна выражаться прежде всего в молитве, милосердии и добрых делах.