Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Происшествия

Над Рязанской областью ПВО вновь уничтожила беспилотники

Автор Алексей Самохин

Дежурные силы противовоздушной обороны днём 5 ноября сбили 35 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщило Министерство обороны России. Отчёт охватывает период с 8:00 до 20:00 по Москве.

Беспилотники уничтожили над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Рязанской и Орловской областей. Кроме того, цели сбили над Краснодарским краем и Республикой Крым. Таким образом, в сводку попали семь регионов.

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Ведомство не уточняет, сколько именно аппаратов сбили над каждым из регионов. Нет в сообщении и данных о местах падения обломков, а также о возможных последствиях.

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