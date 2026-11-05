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Политика

Раскрыты страшные для Украины планы «Коалиции желающих»

Автор Алексей Самохин

В Польше 9 ноября стартуют военные учения, в ходе которых страны «коалиции желающих» отработают сценарий размещения своих войск на территории Украины после прекращения огня. Россия внимательно следит за подготовкой манёвров и рассматривает возможные ответные действия.

О том, какой может быть реакция Москвы, aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

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По данным французской газеты Le Monde, учения пройдут с 9 по 22 ноября в польской Нова-Дембе на юго-востоке страны. В них планируют задействовать около 2800 военнослужащих из десяти государств.

«Коалиция желающих» сформировалась в 2025 году. Сейчас в неё входят более 30 стран, ведущую роль в объединении играют Франция и Великобритания. Участники разрабатывают варианты гарантий безопасности Украины после завершения конфликта. Среди рассматриваемых мер — отправка на украинскую территорию военных контингентов стран коалиции.

Иванников считает, что за подготовкой к возможному размещению иностранных войск может скрываться и другой сценарий. По его версии, Польша рассматривает перспективу установления контроля над пятью западными областями Украины: Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской и Ровненской.

Российские профильные ведомства, по словам военного эксперта, изучают ход подготовки и проведения учений. Москва не исключает военного ответа на действия западных государств.

Иванников заявил, что размещение подразделений НАТО на Украине российская сторона будет рассматривать как прямую агрессию. Он подчеркнул, что Россия может ответить военными средствами, если сочтёт такие действия необходимыми.

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