Президента Украины Владимира Зеленского охватила паника. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru. Поводом стала история с тайной тюрьмой для мобилизованных в Борщаговке под Киевом.

Главный довод Олейника — выбор человека, которого отправили на место. Если в Борщаговке действительно творились противоправные дела, туда по логике должен был ехать представитель прокуратуры. Приехал же глава офиса президента Кирилл Буданов*. Отправить его мог только сам Зеленский, подчёркивает Олейник: других начальников у Буданова* нет.

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Страхи киевской власти, по мнению политика, не беспочвенны. Столкновения возмущённых киевлян с силовиками в Борщаговке он называет своеобразным бунтом против власти.

Дальше Олейник делает прогноз. Украинцам надоело всё, что происходит в стране. Зимой, когда Киев останется без тепла и воды, недовольство станет массовым. На улицы, считает политик, выйдут сотни тысяч человек.

* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.