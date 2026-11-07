Дрон ВСУ. Изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Сладков объяснил, почему дроны и ракеты ВСУ не бьют по Чечне

Автор Никита Рязанцев

Украинские политики и военные избегают атак БПЛА и ракетами на Чечню из-за страха, предположил военкор Александр Сладков в публикации на платформе «Макс».

По его мнению, в данной ситуации противник опасается, что ответственность за каждый прилет будет персональной.

«Кого‑то на Украине в подворотне ударят палицей по башке. Точнее, не кого‑то, а именно отдавшего приказ на удар по Чечне», — говорится в публикации.

- реклама -

Сладков считает этот опыт интересным. По словам журналиста, его стоило бы перенять.

В последний раз режим беспилотной опасности объявляли в Чечне утром 5 ноября. О последствиях на земле или сбитых дронах не сообщалось.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Происшествия

Рязань пережила массированную атаку дронов ВСУ 5 ноября: последствия, реакция властей, официальные заявления

Почему ночью включили сирены, сколько длилась атака, есть ли пострадавшие и повреждение.
Интересное

В завещаниях афонских старцев нашли пророчества о России

Афонские старцы предсказали России особую роль. Испытания, изоляция и роль «маяка во тьме».
Новости Касимова

Гендиректора Приокского завода цветных металлов в Касимове отправили в отставку

Совет директоров АО «Приокский завод цветных металлов» (ПЗЦМ) принял решение о прекращении полномочий генерального директора Игоря Малахова
Новости России

Очевидцы рассказали, как пережили масштабную атаку БПЛА на Саратов

Жители Саратова и Энгельса рассказали в социальных сетях, как...
Общество

В Рязани назвали самые популярные и редкие имена новорожденных в октябре

В октябре в Рязанском перинатальном центре зарегистрировали 110 новорожденных. Василиса стала самым популярным женским именем, среди мальчиков лидируют Михаил, Дмитрий, Лев и Матвей.
Новости Касимова

Карин Кнайсль провела в Касимове семинар по энергетической безопасности Рязанской области

Как подчеркнул Иван Бахилов, энергетическая безопасность — это не абстрактное понятие из учебников, а вопрос, напрямую влияющий на повседневную жизнь рязанцев.
Погода

В Рязанской области 8 ноября ожидается до +5°С

Согласно прогнозам синоптиков регионального ЦГМС, существенных осадков в регионе не предвидится, а пасмурное небо будет периодически сменяться прояснениями.
Новости кино и ТВ

Какое наследство оставила Лидия Федосеева-Шукшина, выяснили СМИ

Наследницам Лидии Федосеевой-Шукшиной предстоит разделить оставшуюся недвижимость в Новой Москве и авторские права.
Транспорт и дороги

Автобус №13 в Рязани изменил схему движения из-за ремонта на улице Чкалова

В связи с проведением ремонтных работ предприятием «Водоканал» на улице Чкалова автобусный маршрут №13 скорректировал свою схему движения.
Новости кино и ТВ

Подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной раскрыла последнюю волю актрисы

О трагических подробностях последних дней звезды советского кинематографа рассказала близкая подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной, ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник.
Транспорт и дороги

В Рязани запустят чат-бот для отслеживания общественного транспорта

Администрация города сообщила о завершении разработки регионального транспортного чат-бота, который поможет пассажирам в режиме реального времени получать актуальную информацию о движении общественного транспорта.
Общество

В Рязани восстановят крыльцо детского центра «Феникс», разрушенное в ДТП

В городской администрации пояснили, что решение о демонтаже крыльца было принято после технического обследования здания. Специалисты обнаружили, что конструкция находится в аварийном состоянии и может обрушиться.
Общество

В Рязани ищут пропавшую 31 октября учительницу Ирину Панькину

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» объявил о начале поисков жительницы Рязани Ирины Панькиной. Женщина пропала 31 октября.
Все события Рязани и областиНовости РоссииПроисшествияОбществоКультура и событияИнтересноеСпорт
Предыдущая статья
Какое наследство оставила Лидия Федосеева-Шукшина, выяснили СМИ
Какое наследство оставила Лидия Федосеева-Шукшина, выяснили СМИ
Следующая статья
В Рязанской области 8 ноября ожидается до +5°С
В Рязанской области 8 ноября ожидается до +5°С