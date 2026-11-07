Сладков объяснил, почему дроны и ракеты ВСУ не бьют по Чечне

Украинские политики и военные избегают атак БПЛА и ракетами на Чечню из-за страха, предположил военкор Александр Сладков в публикации на платформе «Макс».

По его мнению, в данной ситуации противник опасается, что ответственность за каждый прилет будет персональной.

«Кого‑то на Украине в подворотне ударят палицей по башке. Точнее, не кого‑то, а именно отдавшего приказ на удар по Чечне», — говорится в публикации.

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Сладков считает этот опыт интересным. По словам журналиста, его стоило бы перенять.

В последний раз режим беспилотной опасности объявляли в Чечне утром 5 ноября. О последствиях на земле или сбитых дронах не сообщалось.