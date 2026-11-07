Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о причине ее смерти

Причина смерти народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной связана с ослаблением ее организма, сообщила РЕН ТВ ее дочь Ольга.

Об уходе актрисы из жизни рассказала в субботу ее вторая дочь Мария. Ей было 88 лет.

«Врачи всегда говорили — «возраст». И то, что резервы организма не бесконечны», — отметила Ольга.

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По ее словам, медики до последнего боролись за ее жизнь. В последние месяцы состояние артистки резко ухудшилось. Ранее СМИ писала, она была на аппарате искусственной вентиляции легких.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. Она окончила ВГИК, где ее наставниками были Сергей Герасимов и Тамара Макарова.

Важной вехой в ее жизни стала встреча с режиссером и актером Василием Шукшиным. В числе самых ярких их совместных — образ Нюры в ленте «Печки‑лавочки» (1972) и роль Любы Байкаловой в драме «Калина красная» (1973). Пара поженилась, у них родились две дочери: Мария и Ольга. После смерти мужа в 1974 году актриса стала носить двойную фамилию — Федосеева‑Шукшина.

Актриса сыграла более чем в 90 картинах, среди них: «Вам и не снилось», «Юность Петра», «12 стульев», «Они сражались за Родину».