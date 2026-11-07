Прокуратура подала иск в Краснодар ради 700 тысяч для обманутой рязанки

Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданёв провел личный прием граждан. Особое внимание уделено делу жительницы Кораблинского округа, ставшей жертвой мошеннических действий.

На личный прием к прокурору обратилась женщина, которая в результате действий злоумышленников потеряла более 700 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве заявительница была признана потерпевшей. Следствию удалось установить владельца банковского счета, на который были переведены украденные денежные средства.

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Чтобы помочь женщине вернуть деньги, прокурор области лично обратился с исковым заявлением в Советский районный суд города Краснодара о взыскании суммы неосновательного обогащения. Ход расследования уголовного дела, а также рассмотрение гражданского иска взяты прокуратурой на особый контроль.

За прошедшую неделю в органы прокуратуры Рязанской области поступило 522 обращения от жителей региона. По 205 из них уже дан ответ по существу.

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