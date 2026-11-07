рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay
Происшествия

Прокуратура подала иск в Краснодар ради 700 тысяч для обманутой рязанки

Автор Анастасия Мериакри

Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданёв провел личный прием граждан. Особое внимание уделено делу жительницы Кораблинского округа, ставшей жертвой мошеннических действий.

На личный прием к прокурору обратилась женщина, которая в результате действий злоумышленников потеряла более 700 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве заявительница была признана потерпевшей. Следствию удалось установить владельца банковского счета, на который были переведены украденные денежные средства.

- реклама -

Чтобы помочь женщине вернуть деньги, прокурор области лично обратился с исковым заявлением в Советский районный суд города Краснодара о взыскании суммы неосновательного обогащения. Ход расследования уголовного дела, а также рассмотрение гражданского иска взяты прокуратурой на особый контроль.

За прошедшую неделю в органы прокуратуры Рязанской области поступило 522 обращения от жителей региона. По 205 из них уже дан ответ по существу.

Наиболее актуальные темы, волнующие рязанцев:

  • Нарушения закона при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях — 34 обращения;
  • Действия судебных приставов — 31 обращение;
  • Соблюдение законодательства в сфере ЖКХ — 19 обращений.
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Китаист рассказал, как встреча Си Цзиньпина с Трампом отразится на России

Эксперт обратил внимание, что в первую очередь Пекин и Вашингтон заинтересованы в продлении действующего торгового перемирия и в согласовании условий этой сделки.
Происшествия

Рязань пережила массированную атаку дронов ВСУ 5 ноября: последствия, реакция властей, официальные заявления

Почему ночью включили сирены, сколько длилась атака, есть ли пострадавшие и повреждение.
Новости России

Очевидец восстановил картину гибели Соседова в Якутии

Организатор конкурса «Жемчужина России» в Якутии Виктор Беззубов рассказал...
Интересное

Ванга описывала события 12 апреля 2026: 33 года пророчество хранилось в забытой школьной тетради

В субботу Земля замрёт, а в воскресенье войдём в новую реальность. Что ждёт Россию и мир, согласно забытому завету провидицы.
Общество

Пять длинных выходных и 11-дневные новогодние каникулы ждут россиян в 2027 году

Россиян, в том числе и жителей Рязани, ждут 11 выходных дней на Новый год и пять длинных уикендов в 2027-м. Минтруд опубликовал проект календаря с переносами: отдыхать будем в феврале, марте, дважды в мае, июне и ноябре. Антон Котяков рассказал, как правительство объединило праздники, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха.
Общество

В Рязани восстановят крыльцо детского центра «Феникс», разрушенное в ДТП

В городской администрации пояснили, что решение о демонтаже крыльца было принято после технического обследования здания. Специалисты обнаружили, что конструкция находится в аварийном состоянии и может обрушиться.
Общество

В Рязани ищут пропавшую 31 октября учительницу Ирину Панькину

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» объявил о начале поисков жительницы Рязани Ирины Панькиной. Женщина пропала 31 октября.
Общество

Сто студентов из рязанских вузов представили регион на марафоне «Знание.Единство» в Москве

Рязанскую область на этой престижной площадке представили студенты Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, РязГМУ имени академика И.П. Павлова и РГРТУ имени В.Ф. Уткина.
Новости России

Очевидцы рассказали, как пережили масштабную атаку БПЛА на Саратов

Жители Саратова и Энгельса рассказали в социальных сетях, как...
Спорт

Александра Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при ISU в Китае

Отдельно эксперты выделили мастерство спортсменки во вращательных элементах: судьи присвоили четвертый, максимальный уровень сложности как вращениям, так и дорожке шагов в произвольной программе.
Новости России

Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о причине ее смерти

Причина смерти народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной связана с...
Новости кино и ТВ

Близкий друг актера Скицана опроверг ложь о его смерти

Смерть актера Ивана Скицана не связана с проблемами с...
Транспорт и дороги

Северный обход в Рязани отремонтируют в 2027 году

В Рязани в следующем году стартует масштабный ремонт важной транспортной артерии — Северного обхода. Работы будут проведены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Все события Рязани и областиНовости РоссииПроисшествияОбществоКультура и событияИнтересноеСпорт
Предыдущая статья
Близкий друг актера Скицана опроверг ложь о его смерти
Близкий друг актера Скицана опроверг ложь о его смерти
Следующая статья
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о причине ее смерти
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о причине ее смерти