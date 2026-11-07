Карин Кнайсль провела в Касимове семинар по энергетической безопасности Рязанской области

В Касимове 7 ноября состоялся семинар на тему «Энергетическая безопасность Рязанской области». Мероприятие собрало на одной площадке ведущих экспертов, представителей власти и научного сообщества для обсуждения стратегически важных вопросов развития коммунальной инфраструктуры региона.

Инициатором и организатором семинара выступила Карин Кнайсль — руководитель Центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета. В работе семинара приняли участие министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Хазанович Станислав Викторович, ректор Рязанского государственного университета Дмитрий Александрович Боков, а также представитель Санкт-Петербургского государственного университета. Также в мероприятии принял участие глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов, который отметил особую значимость темы для жителей муниципалитета.

Как подчеркнул Иван Бахилов, энергетическая безопасность — это не абстрактное понятие из учебников, а вопрос, напрямую влияющий на повседневную жизнь рязанцев. Речь идет о стабильной работе коммунальной инфраструктуры, бесперебойном снабжении теплом и электричеством жилых домов, школ, больниц и социальных учреждений.

«Обмен опытом с коллегами из ведущих научных центров помогает находить более эффективные решения для развития нашего округа», — отметил глава администрации Касимовского округа.

Глава администрации Касимовского округа поблагодарил организаторов за содержательный диалог и возможность обсудить актуальные вопросы на высоком экспертном уровне.