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Транспорт и дороги

В Рязани запустят чат-бот для отслеживания общественного транспорта

Автор Анастасия Мериакри

Жители и гости Рязани скоро получат удобный цифровой инструмент для планирования поездок. Администрация города сообщила о завершении разработки регионального транспортного чат-бота, который поможет пассажирам в режиме реального времени получать актуальную информацию о движении общественного транспорта.

Разработчики наделили бота набором функций, закрывающих основные потребности пассажиров. С его помощью пользователи смогут быстро найти ближайшую остановку в радиусе одного километра или воспользоваться поиском по справочнику, посмотреть полный список маршрутов, проходящих через выбранную остановку, получить точный прогноз времени прибытия нужного автобуса или троллейбуса, построить оптимальный маршрут от текущей точки до нужного места назначения.

Чат-бот получает данные для отображения напрямую из интеллектуальной транспортной системы Рязанской области. На данный момент проект находится на финишной прямой.

В настоящее время завершается этап опытной эксплуатации бота в закрытой тестовой группе. После успешного прохождения тестов цифровой помощник будет передан в открытый доступ для всех жителей и гостей Рязанской области.

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