Близкий друг актера Скицана опроверг ложь о его смерти

Смерть актера Ивана Скицана не связана с проблемами с пищеводом, заявил в беседе с «АиФ» его близкий друг, артист Сергей Медведев, который занимается организацией похорон.

Ранее Mash писал, что к трагедии привела куриная кость, застрявшая у Скицана в горле. Утверждалось, что актер пытался протолкнуть ее проволокой и разорвал себе пищевод.

«Это ложная информация. У Ивана был рак почки, диабет и проблемы с сердцем», — подчеркнул Медведев.

Артист ушел из жизни 3 ноября. Ему было всего 39 лет.

Скицан известен по роли бандита в сериале «Ранетки». Также он снялся в «Маргоше», «Утомленных солнцем 2» и еще нескольких картинах.

Также актер выступал на сценах МХАТ им. Горького и Московского театра на Юго-Западе.