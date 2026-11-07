Северный обход в Рязани отремонтируют в 2027 году

В Рязани в следующем году стартует масштабный ремонт важной транспортной артерии — Северного обхода. Работы будут проведены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Протяжённость ремонтируемого участка составит 5,3 километра. Он начинается от третьего Борковского карьера и проходит до перекрёстка улицы Есенина и Солотчинского шоссе.

- реклама -

Северный обход обеспечивает удобную транспортную доступность сразу к нескольким знаковым местам Рязани: речному порту, Лесопарку, Рязанской ВДНХ.

Ремонтные работы будут носить комплексный характер и направлены прежде всего на повышение безопасности дорожного движения. Специалисты обновят дорожное покрытие, нанесут разметку, заменят дорожные знаки и деформационные швы на покрытии.