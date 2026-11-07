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Общество

«Черная пятница» может оставить россиян без денег

Автор Анастасия Мериакри

Россияне рискуют потерять деньги во время распродаж в «черную пятницу» из-за действий мошенников. Сезон масштабных скидок традиционно активизирует киберпреступников, и грядущая «Черная пятница» не станет исключением. Хотя официальная дата распродаж в этом году выпадает на 27 ноября, многие маркетплейсы и интернет-магазины уже начали акции, что создает дополнительные риски для невнимательных покупателей.

Первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и информационным технологиям, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в интервью РИА Новости призвал граждан к максимальной бдительности. По его словам, главным правилом должна стать тщательная проверка продавца до момента оплаты.

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Эксперт рекомендует придерживаться нескольких базовых правил:

  • Внимательно проверять URL-адрес сайта на наличие опечаток или подозрительных доменных зон.
  • Искать независимые отзывы о магазине в поисковых системах и на специализированных ресурсах.
  • Сверять юридические реквизиты компании и сравнивать цены на аналогичные товары у официальных и проверенных ритейлеров.

Особую настороженность, по словам депутата, должны вызывать предложения, которые выглядят аномально выгодными по сравнению со средней рыночной стоимостью. Мошенники часто используют психологическое давление, создавая искусственный ажиотаж и страх упустить уникальную выгоду.

«Главная рекомендация в период скидок — не позволять обещанию невероятной скидки подменять проверку безопасности. Мошенники рассчитывают именно на спешку и страх упустить выгодное предложение, поэтому любое давление со стороны продавца должно стать поводом остановиться и перепроверить информацию», — подчеркнул Антон Немкин.

Категорически запрещено переходить по сомнительным ссылкам из сообщений в мессенджерах или электронной почте, а также сообщать кому-либо коды подтверждения из СМС или вводить банковские данные на ресурсах, подлинность которых вызывает сомнения. Отдельный тревожный сигнал — требование перевести оплату на карту физического лица.

Если покупатель уже перевел деньги подозрительному продавцу или понял, что раскрыл данные своей карты, действовать нужно мгновенно. Антон Немкин советует следующий порядок действий: незамедлительно связаться с банком и при необходимости заблокировать карту, сохранить все доказательства (скриншоты переписки, чеки, подтверждения платежей и ссылки на сайт), обратиться с заявлением в полицию.

«В условиях массовых распродаж цифровая грамотность становится не просто полезным навыком, а одним из главных инструментов защиты личных финансов», — резюмировал парламентарий.

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